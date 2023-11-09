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  4. Ман Сити – главный фаворит ЛЧ по версии GOAL. Шахтер выше Ман Юнайтед
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 20:13 |
1122
2

Ман Сити – главный фаворит ЛЧ по версии GOAL. Шахтер выше Ман Юнайтед

В тройку претендентов на титул также попали «Реал» и «Бавария»

09 ноября 2023, 20:13 |
1122
2
Ман Сити – главный фаворит ЛЧ по версии GOAL. Шахтер выше Ман Юнайтед
Goal.com

Английский спортивный портал GOAL опубликовал список главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов после сыгранных матчей 4-го тура группового этапа турнира.

Возглавил рейтинг действующий чемпион турнира английский «Манчестер Сити», за ним разместился мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». В пятерку также вошли прошлогодний финалист «Интер» и испанский «Реал Сосьедад».

Единственный представитель Украины донецкий «Шахтер», после победы против «Барселоны», занимает двадцатое место рейтинга. Это выше чем «Манчестер Юнайтед» (24-й) и «Ньюкасл» (21-й).

Рейтинг фаворитов ЛЧ выглядит следующим образом:

  1. «Манчестер Сити»;
  2. «Реал»;
  3. «Бавария»;
  4. «Интер»;
  5. «Реал Сосьедад»;
  6. «РБ Лейпциг»;
  7. «Арсенал»;
  8. «Барселона»;
  9. «Атлетико»;
  10. «Порту»;
  11. «Наполи»;
  12. «Боруссия» Дортмунд;
  13. «ПСЖ»;
  14. «Лацио»;
  15. «Фейеноорд»;
  16. «Галатасарай»;
  17. ПСВ;
  18. «Милан»;
  19. «Копенгаген»;
  20. «Шахтер»;
  21. «Ньюкасл»;
  22. «Ланс»;
  23. «Севилья»;
  24. «Манчестер Юнайтед»;
  25. «Брага»;
  26. «Селтик».
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Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид Бавария Манчестер Юнайтед Шахтер Донецк Ньюкасл Барселона
Источник Goal.com
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New Zealander
Опа. Там Максим Таловеров за ЛАСК гол забил против Юнион Сент Жилуаза
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0
New Zealander
Нормальок. И Шахтер выше Ньюкасла который 4-0 хлопнул ПСЖ, а также выше Севильи. Заслужено. Надо победить Антверпен а дальше как говорится " чем черт не шутит", выход в плей офф ЛЧ реален. Но даже если не выйдут то самое важное что уже какой год Шахтер до последнего матча в группе дарит нам интригу и сохраняет шансы на плей-офф ЛЧ. И в прошлом году тоже все решалось в последнем матче с Лейпцигом. За последние 10 лет если не ошибаюсь был только 1 случай когда Шахтер не решал судьбу выхода в плей-офф ЛЧ в последнем матче  - это был сезон при Де Дзерби когда с Шерифом в групе были
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