Ман Сити – главный фаворит ЛЧ по версии GOAL. Шахтер выше Ман Юнайтед
В тройку претендентов на титул также попали «Реал» и «Бавария»
Английский спортивный портал GOAL опубликовал список главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов после сыгранных матчей 4-го тура группового этапа турнира.
Возглавил рейтинг действующий чемпион турнира английский «Манчестер Сити», за ним разместился мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». В пятерку также вошли прошлогодний финалист «Интер» и испанский «Реал Сосьедад».
Единственный представитель Украины донецкий «Шахтер», после победы против «Барселоны», занимает двадцатое место рейтинга. Это выше чем «Манчестер Юнайтед» (24-й) и «Ньюкасл» (21-й).
Рейтинг фаворитов ЛЧ выглядит следующим образом:
- «Манчестер Сити»;
- «Реал»;
- «Бавария»;
- «Интер»;
- «Реал Сосьедад»;
- «РБ Лейпциг»;
- «Арсенал»;
- «Барселона»;
- «Атлетико»;
- «Порту»;
- «Наполи»;
- «Боруссия» Дортмунд;
- «ПСЖ»;
- «Лацио»;
- «Фейеноорд»;
- «Галатасарай»;
- ПСВ;
- «Милан»;
- «Копенгаген»;
- «Шахтер»;
- «Ньюкасл»;
- «Ланс»;
- «Севилья»;
- «Манчестер Юнайтед»;
- «Брага»;
- «Селтик».
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