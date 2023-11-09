Ман Сити – главный фаворит ЛЧ по версии GOAL. Шахтер выше Ман Юнайтед

Английский спортивный портал GOAL опубликовал список главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов после сыгранных матчей 4-го тура группового этапа турнира.

Возглавил рейтинг действующий чемпион турнира английский «Манчестер Сити», за ним разместился мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». В пятерку также вошли прошлогодний финалист «Интер» и испанский «Реал Сосьедад».

Единственный представитель Украины донецкий «Шахтер», после победы против «Барселоны», занимает двадцатое место рейтинга. Это выше чем «Манчестер Юнайтед» (24-й) и «Ньюкасл» (21-й).

Рейтинг фаворитов ЛЧ выглядит следующим образом: