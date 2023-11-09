Лига конференций09 ноября 2023, 19:49 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:08
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Лига конференций. Астана и Балкани сыграли в пользу Виктории Пльзень
Клубы из Казахстана и Косово провели матч 4-го тура
09 ноября 2023, 19:49 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:08
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9 ноября в Астане состоялся поединок 4-го тура групповой стадии Лиги конференций в квартете С между «Астаной» и «Балкани».
Встреча сильнейшего не определила – ничья 0:0.
В таблице группы С «Астана» и «Балкани» делят 2-3 места, имея по 4 очка после 4 матчей. Лидирует чешская «Виктория» Пльзень. Она в случае победы в матче 4-го тура над «Динамо» из Загреба досрочно обеспечит себе путевку в плей-офф.
Лига конференций. Группа С, 4-й тур
Астана – Балкани – 0:0
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