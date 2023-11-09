Лига конференций. Астана и Балкани сыграли в пользу Виктории Пльзень

9 ноября в Астане состоялся поединок 4-го тура групповой стадии Лиги конференций в квартете С между «Астаной» и «Балкани».

Встреча сильнейшего не определила – ничья 0:0.

В таблице группы С «Астана» и «Балкани» делят 2-3 места, имея по 4 очка после 4 матчей. Лидирует чешская «Виктория» Пльзень. Она в случае победы в матче 4-го тура над «Динамо» из Загреба досрочно обеспечит себе путевку в плей-офф.

Лига конференций. Группа С, 4-й тур

Астана – Балкани – 0:0