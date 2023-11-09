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Лига конференций
Астана
09.11.2023 17:30 – FT 0 : 0
Балкани
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Лига конференций
09 ноября 2023, 19:49 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:08
251
0

Лига конференций. Астана и Балкани сыграли в пользу Виктории Пльзень

Клубы из Казахстана и Косово провели матч 4-го тура

09 ноября 2023, 19:49 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:08
251
0
Лига конференций. Астана и Балкани сыграли в пользу Виктории Пльзень
ФК Астана

9 ноября в Астане состоялся поединок 4-го тура групповой стадии Лиги конференций в квартете С между «Астаной» и «Балкани».

Встреча сильнейшего не определила – ничья 0:0.

В таблице группы С «Астана» и «Балкани» делят 2-3 места, имея по 4 очка после 4 матчей. Лидирует чешская «Виктория» Пльзень. Она в случае победы в матче 4-го тура над «Динамо» из Загреба досрочно обеспечит себе путевку в плей-офф.

Лига конференций. Группа С, 4-й тур

Астана – Балкани – 0:0

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Источник Sport.ua
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