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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 19:30 | Обновлено 09 ноября 2023, 19:31
616
0

Андрей ЛУНИН: «Это для тебя, моя любовь»

Украинец – о победе «Реала» над «Брагой»

09 ноября 2023, 19:30 | Обновлено 09 ноября 2023, 19:31
616
0
Андрей ЛУНИН: «Это для тебя, моя любовь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин после матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Брагой» (3:0), в котором он сыграл в старте команды в виду травмы Кепы Аррисабалаги на разминке, признался, что посвятил победу своей жене Анастасии.

«Это для тебя, моя любовь! Моя поддержка и всегда рядом.

Три балла, молодцы команда!!! Идем вперед.

Спасибо за поддержку», – написал Лунин в инстаграме.

Как известно, Андрей Лунин уже на 6-й минуте встречи «Реал» – «Брага» парировал 11-метровый, а под занавес поединка стал автором сейва, который стал одним из лучших в матчах всего тура Лиги чемпионов.

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Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин Лига чемпионов
Источник Instagram
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