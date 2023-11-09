Андрей ЛУНИН: «Это для тебя, моя любовь»

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин после матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Брагой» (3:0), в котором он сыграл в старте команды в виду травмы Кепы Аррисабалаги на разминке, признался, что посвятил победу своей жене Анастасии.

«Это для тебя, моя любовь! Моя поддержка и всегда рядом. Три балла, молодцы команда!!! Идем вперед. Спасибо за поддержку», – написал Лунин в инстаграме.

Как известно, Андрей Лунин уже на 6-й минуте встречи «Реал» – «Брага» парировал 11-метровый, а под занавес поединка стал автором сейва, который стал одним из лучших в матчах всего тура Лиги чемпионов.