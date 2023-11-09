ВИДЕО. Сейв Андрея Лунина – один из лучших во вчерашних матчах ЛЧ
Украинец отразил пенальти в матче против «Браги»
8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал Мадрид» и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».
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Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут. На 6-й минуте украинец отразил пенальти. 11-метровый не смог реализовать Альваро Джало. Этот сейв попал в подборку лучших во вчерашних матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Авторы других классных спасений среды – Александер Шлагер («РБ Зальцбург»), Фредерик Реннов («РБ Зальцбург») и Камиль Грабара («Копенгаген»).
ВИДЕО. Сейв Андрея Лунина – один из лучших во вчерашних матчах ЛЧ
Penalty heroics, fingertip saves & fast reactions ⚡️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2023
Best save on Wednesday?#UCLsaves || @TurkishAirlines pic.twitter.com/SRL4H1OP7D
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