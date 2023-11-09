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  4. ВИДЕО. Сейв Андрея Лунина – один из лучших во вчерашних матчах ЛЧ
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 11:23 | Обновлено 09 ноября 2023, 11:32
1424
1

ВИДЕО. Сейв Андрея Лунина – один из лучших во вчерашних матчах ЛЧ

Украинец отразил пенальти в матче против «Браги»

09 ноября 2023, 11:23 | Обновлено 09 ноября 2023, 11:32
1424
1
ВИДЕО. Сейв Андрея Лунина – один из лучших во вчерашних матчах ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал Мадрид» и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

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Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут. На 6-й минуте украинец отразил пенальти. 11-метровый не смог реализовать Альваро Джало. Этот сейв попал в подборку лучших во вчерашних матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Авторы других классных спасений среды – Александер Шлагер («РБ Зальцбург»), Фредерик Реннов («РБ Зальцбург») и Камиль Грабара («Копенгаген»).

ВИДЕО. Сейв Андрея Лунина – один из лучших во вчерашних матчах ЛЧ

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Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов видео
Источник Sport.ua
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Sergii Novykov
В кінці матчу Лунін потягнув не менш єффектно
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