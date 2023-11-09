Ключевой хавбек Баварии пропустит две-три недели из-за травмы
У Джамала Мусиалы повреждение подколенного сухожилия
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил повреждение подколенного сухожилия в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Галатасарая» (победа 2:1). По информации немецких СМИ, сроки восстановления 20-летнего игрока составят 2-3 недели.
Таким образом, Мусиала точно пропустит ближайший матч «Баварии» в Бундеслиге против «Хайденхайма» (11 ноября), а также товарищеские матчи сборной Германии против Турции и Австрии.
Ранее сообщалось о том, что Мусиалой интересуется «Реал», который рассматривает немца как альтернативу Килиану Мбаппе.
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