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  4. Ключевой хавбек Баварии пропустит две-три недели из-за травмы
Германия
09 ноября 2023, 19:22 |
127
0

Ключевой хавбек Баварии пропустит две-три недели из-за травмы

У Джамала Мусиалы повреждение подколенного сухожилия

09 ноября 2023, 19:22 |
127
0
Ключевой хавбек Баварии пропустит две-три недели из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил повреждение подколенного сухожилия в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Галатасарая» (победа 2:1). По информации немецких СМИ, сроки восстановления 20-летнего игрока составят 2-3 недели.

Таким образом, Мусиала точно пропустит ближайший матч «Баварии» в Бундеслиге против «Хайденхайма» (11 ноября), а также товарищеские матчи сборной Германии против Турции и Австрии.

Ранее сообщалось о том, что Мусиалой интересуется «Реал», который рассматривает немца как альтернативу Килиану Мбаппе.

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Джамал Мусиала Бавария травма травма колена
Источник Bild
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