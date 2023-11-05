Стало известно, на кого нацелится Реал, если не удастся подписать Мбаппе
Джамал Мусиала является одной из главных целей королевского клуба
Мадридский «Реал» захочет подписать немецкого полузащитника «Баварии» Джамала Мусиала, если не удастся оформить переход нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает издание ESPN со ссылкой на Bild.
Действующее соглашение 20-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до конца сезона 2025/26, но переговоры по продлению его контракта не продвигаются. Если «Реал» захочет переманить немца, то им надо будет утроить его зарплату.
Но пока «планом А» остается трансфер Килиана Мбаппе, чей контракт с «ПСЖ» истечет летом 2024 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На счету Артема три результативных действия
Немногие американские фанаты бокса согласились заплатить 80 долларов за просмотр поединка
Они вместе с академии.
Ліверпуль чи все ж таки Реал?
Мені здається що перехід до Ліверпуля доволі реальний, хто зна