Стало известно, на кого нацелится Реал, если не удастся подписать Мбаппе

Мадридский «Реал» захочет подписать немецкого полузащитника «Баварии» Джамала Мусиала, если не удастся оформить переход нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает издание ESPN со ссылкой на Bild.

Действующее соглашение 20-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до конца сезона 2025/26, но переговоры по продлению его контракта не продвигаются. Если «Реал» захочет переманить немца, то им надо будет утроить его зарплату.

Но пока «планом А» остается трансфер Килиана Мбаппе, чей контракт с «ПСЖ» истечет летом 2024 года.