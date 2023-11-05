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Испания
05 ноября 2023, 15:35 |
826
4

Стало известно, на кого нацелится Реал, если не удастся подписать Мбаппе

Джамал Мусиала является одной из главных целей королевского клуба

05 ноября 2023, 15:35 |
826
4
Стало известно, на кого нацелится Реал, если не удастся подписать Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Мадридский «Реал» захочет подписать немецкого полузащитника «Баварии» Джамала Мусиала, если не удастся оформить переход нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает издание ESPN со ссылкой на Bild.

Действующее соглашение 20-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до конца сезона 2025/26, но переговоры по продлению его контракта не продвигаются. Если «Реал» захочет переманить немца, то им надо будет утроить его зарплату.

Но пока «планом А» остается трансфер Килиана Мбаппе, чей контракт с «ПСЖ» истечет летом 2024 года.

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Джамал Мусиала Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник ESPN
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Jaime_Lannister
Я думав, на Мудрика )
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+1
Умник
Это ж лучший друг Джуда.
Они вместе с академии.
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0
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🔱Avtoigor🔱
Цікаво що вибере Мбаппе
Ліверпуль чи все ж таки Реал?
Мені здається що перехід до Ліверпуля доволі реальний, хто зна
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0
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