Прекрасная игра! Как отреагировали партнеры Лунина на его вчерашний матч?
Футболисты «Реала» в восторге от игры украинца
8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал Мадрид» и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».
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Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут. На 6-й минуте украинец отразил пенальти. 11-метровый не смог реализовать Альваро Джало.
Лунин в своем инстаграмме посвятил эту победу своей жене Анастасии и поблагодарил всех за поддержку. В комментариях к этому сообщению несколько игроков «Реала» похвалили Андрея за его перформанс во вчерашнем матче:
Джуд Беллингем: Потрясающе, друг.
Хоселу: Лунин, ты мощный!
Лукас Васкес: Я должен тебе ужин.
Тибо Куртуа: Великий Лунин!
Фран Гарсия: Великий!
Тони Кроос: Прекрасная игра, друг.
Напомним, по итогам матча с «Брагой» Лунин получил оценку 9,1 от статистического портала WhoScored. Это одна из самых высоких оценок среди всех участников поединка.
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