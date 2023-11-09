Прекрасная игра! Как отреагировали партнеры Лунина на его вчерашний матч?

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал Мадрид» и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

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Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут. На 6-й минуте украинец отразил пенальти. 11-метровый не смог реализовать Альваро Джало.

Лунин в своем инстаграмме посвятил эту победу своей жене Анастасии и поблагодарил всех за поддержку. В комментариях к этому сообщению несколько игроков «Реала» похвалили Андрея за его перформанс во вчерашнем матче:

Джуд Беллингем: Потрясающе, друг. Хоселу: Лунин, ты мощный! Лукас Васкес: Я должен тебе ужин. Тибо Куртуа: Великий Лунин! Фран Гарсия: Великий! Тони Кроос: Прекрасная игра, друг.

Напомним, по итогам матча с «Брагой» Лунин получил оценку 9,1 от статистического портала WhoScored. Это одна из самых высоких оценок среди всех участников поединка.