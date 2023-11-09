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  4. Прекрасная игра! Как отреагировали партнеры Лунина на его вчерашний матч?
Испания
09 ноября 2023, 18:55 |
1556
3

Прекрасная игра! Как отреагировали партнеры Лунина на его вчерашний матч?

Футболисты «Реала» в восторге от игры украинца

09 ноября 2023, 18:55 |
1556
3
Прекрасная игра! Как отреагировали партнеры Лунина на его вчерашний матч?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал Мадрид» и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут. На 6-й минуте украинец отразил пенальти. 11-метровый не смог реализовать Альваро Джало.

Лунин в своем инстаграмме посвятил эту победу своей жене Анастасии и поблагодарил всех за поддержку. В комментариях к этому сообщению несколько игроков «Реала» похвалили Андрея за его перформанс во вчерашнем матче:

Джуд Беллингем: Потрясающе, друг.

Хоселу: Лунин, ты мощный!

Лукас Васкес: Я должен тебе ужин.

Тибо Куртуа: Великий Лунин!

Фран Гарсия: Великий!

Тони Кроос: Прекрасная игра, друг.

Напомним, по итогам матча с «Брагой» Лунин получил оценку 9,1 от статистического портала WhoScored. Это одна из самых высоких оценок среди всех участников поединка.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Брага Лига чемпионов
Источник Instagram
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inspekcha85
Алле, это главный коуч Ребров?
Пока да
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