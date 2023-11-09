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Украина. Премьер лига
09 ноября 2023, 17:51 | Обновлено 09 ноября 2023, 17:57
575
2

СЕЛЕЗНЕВ: «После ночи в клубе Матузалем мог выйти и разрывать соперников»

Экс-форвард «Шахтера» – о Матузалеме, а также том, когда Луческу был больше всего разъярен

09 ноября 2023, 17:51 | Обновлено 09 ноября 2023, 17:57
575
2
СЕЛЕЗНЕВ: «После ночи в клубе Матузалем мог выйти и разрывать соперников»
ФК Шахтер. Евгений Селезнев

Евгений Селезнев вспомнил моменты, когда Мирча Луческу был наиболее разъяренным на игроков.

«После матча с «Барселоной» Адриано сказал в адрес Луческу очень нехорошие слова, не хочу говорить какие, чем просто разозлил Мистера. Также Луческу был очень зол на Ракицкого, когда тот получил красную карточку в игре с «Порту» в Лиге чемпионов.

Еще – на Матузалема, который загулял, опоздал на установку, во время теории сидел завтракал, а потом развернулся и ушел. Я тогда был молодым, и когда Луческу кричал, то я просто забивался в угол и тихонько сидел. Но Луческу на Матузалема долго не обижался, потому что бразилец делал результат. Он мог после ночи в клубе, на следующий день выйти на поле и разрывать соперников. Мегаталант!», – сказал Селезнев.

Ранее Евгений Селезнев назвал главных любимчиков Луческу.

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Евгений Селезнев Мирча Луческу Франселино Матузалем
Источник Украинский футбол
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Дані Рохас
Эй, Васьки со Спорт.уа, а как мне вас цитировать если вы все цитаты блочите? 63 IQ???
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Дані Рохас
"... " -  в итоге его не организованость и чрезмерное эго и сломало ему карьеру
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