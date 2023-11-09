СЕЛЕЗНЕВ: «После ночи в клубе Матузалем мог выйти и разрывать соперников»
Экс-форвард «Шахтера» – о Матузалеме, а также том, когда Луческу был больше всего разъярен
Евгений Селезнев вспомнил моменты, когда Мирча Луческу был наиболее разъяренным на игроков.
«После матча с «Барселоной» Адриано сказал в адрес Луческу очень нехорошие слова, не хочу говорить какие, чем просто разозлил Мистера. Также Луческу был очень зол на Ракицкого, когда тот получил красную карточку в игре с «Порту» в Лиге чемпионов.
Еще – на Матузалема, который загулял, опоздал на установку, во время теории сидел завтракал, а потом развернулся и ушел. Я тогда был молодым, и когда Луческу кричал, то я просто забивался в угол и тихонько сидел. Но Луческу на Матузалема долго не обижался, потому что бразилец делал результат. Он мог после ночи в клубе, на следующий день выйти на поле и разрывать соперников. Мегаталант!», – сказал Селезнев.
Ранее Евгений Селезнев назвал главных любимчиков Луческу.
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