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  4. Селезнев рассказал о любимчиках Луческу в Шахтере
Украина. Премьер лига
09 ноября 2023, 10:48 |
1654
0

Селезнев рассказал о любимчиках Луческу в Шахтере

Лучшими для тренера были бразильцы

09 ноября 2023, 10:48 |
1654
0
Селезнев рассказал о любимчиках Луческу в Шахтере
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Экс-форвард «Шахтера» Евгений Селезнев рассказал об игроках, которые были любимчиками тренера Мирчи Луческу. Недавно тренер покинул «Динамо» и может завершить карьеру.

«Любимцы Луческу? Срна, Фернандиньо и другие бразильцы. Он сам говорил, что бразильцы были для него как дети. Это нормально, ничего плохого в этом нет».

«Ракицкого и Чигринского он тоже любил. Луческу – хороший и положительный человек», – сказал Селезнев.

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Шахтер Донецк Евгений Селезнев Мирча Луческу Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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