Украина. Премьер лига09 ноября 2023, 10:48 |
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Селезнев рассказал о любимчиках Луческу в Шахтере
Лучшими для тренера были бразильцы
09 ноября 2023, 10:48 |
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Экс-форвард «Шахтера» Евгений Селезнев рассказал об игроках, которые были любимчиками тренера Мирчи Луческу. Недавно тренер покинул «Динамо» и может завершить карьеру.
«Любимцы Луческу? Срна, Фернандиньо и другие бразильцы. Он сам говорил, что бразильцы были для него как дети. Это нормально, ничего плохого в этом нет».
«Ракицкого и Чигринского он тоже любил. Луческу – хороший и положительный человек», – сказал Селезнев.
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