Селезнев рассказал о любимчиках Луческу в Шахтере

Экс-форвард «Шахтера» Евгений Селезнев рассказал об игроках, которые были любимчиками тренера Мирчи Луческу. Недавно тренер покинул «Динамо» и может завершить карьеру.

«Любимцы Луческу? Срна, Фернандиньо и другие бразильцы. Он сам говорил, что бразильцы были для него как дети. Это нормально, ничего плохого в этом нет».

«Ракицкого и Чигринского он тоже любил. Луческу – хороший и положительный человек», – сказал Селезнев.