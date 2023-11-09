ИНДЗАГИ: «Выйти в 1/8 финала за два тура до финиша – большая гордость»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу 1:0 над «РБ Зальцбург» в четвертом туре Лиги чемпионов, которая позволила его команды досрочно завоевать путевку в плей-офф:

«Квалификация в 1/8 за два тура до финиша группового этапа — это большая гордость для нас, такого не было уже давно. Мы довольны, но также знаем, что впереди еще два матча, и мы не будем их недооценивать.

В Лиге чемпионов не бывает легких матчей. Сегодня в первом тайме были моменты, когда нам было сложно, но мы защищались как единое целое и позволили «Зальцбургу» создать меньше возможностей, чем они создали на «Сан-Сиро».