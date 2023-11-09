Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ИНДЗАГИ: «Выйти в 1/8 финала за два тура до финиша – большая гордость»
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 16:52 |
599
0

ИНДЗАГИ: «Выйти в 1/8 финала за два тура до финиша – большая гордость»

Тренер «Интера» – о победе над «РБ Зальцбургом»

09 ноября 2023, 16:52 |
599
0
ИНДЗАГИ: «Выйти в 1/8 финала за два тура до финиша – большая гордость»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу 1:0 над «РБ Зальцбург» в четвертом туре Лиги чемпионов, которая позволила его команды досрочно завоевать путевку в плей-офф:

«Квалификация в 1/8 за два тура до финиша группового этапа — это большая гордость для нас, такого не было уже давно. Мы довольны, но также знаем, что впереди еще два матча, и мы не будем их недооценивать.

В Лиге чемпионов не бывает легких матчей. Сегодня в первом тайме были моменты, когда нам было сложно, но мы защищались как единое целое и позволили «Зальцбургу» создать меньше возможностей, чем они создали на «Сан-Сиро».

По теме:
ВИДЕО. Худший пас в истории футбола? Магуайр снова насмешил болельщиков
Лунин отбил 50% пенальти в свои ворота за последние 5 лет
17-летний Руни стал самым молодым автором гола в ворота МЮ в Лиге чемпионов
Симоне Индзаги Интер Милан РБ Зальцбург Лига чемпионов
Источник Football-Italia
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Футбол | 09 ноября 2023, 07:05 15
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина

Андрей вместе с «Реалом» обыграл «Брагу» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов

ФОТО. Жена Лунина рассказала, что Андрей может вскоре перейти в другой клуб
Футбол | 09 ноября 2023, 15:51 5
ФОТО. Жена Лунина рассказала, что Андрей может вскоре перейти в другой клуб
ФОТО. Жена Лунина рассказала, что Андрей может вскоре перейти в другой клуб

Анастасия поделился планами на будущее

ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
Футбол | 09.11.2023, 05:40
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
Источник: Атлетико Мадрид интересуется Артемом Довбиком
Футбол | 09.11.2023, 16:11
Источник: Атлетико Мадрид интересуется Артемом Довбиком
Источник: Атлетико Мадрид интересуется Артемом Довбиком
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Футбол | 09.11.2023, 00:10
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
08.11.2023, 13:22 69
Футбол
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
09.11.2023, 07:28 2
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
07.11.2023, 21:34 5
Футбол
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
08.11.2023, 23:39 3
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Живу с мамой. Не оставлять же ее ради какой-то девушки»
Энтони ДЖОШУА: «Живу с мамой. Не оставлять же ее ради какой-то девушки»
07.11.2023, 18:11 5
Бокс
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 2
Футбол
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
07.11.2023, 23:59 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем