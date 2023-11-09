Олейникова завершила борьбу в Ираклионе, проиграв нейтральной теннисистке
Александра уступила Екатерине Макаровой, но еще сыграет в паре с Соболевой
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№397 WTA) завершила брьбу на грунтовом турнире ITF W40 в Ираклионе (Греция) в одиночном разряде.
Во втором раунде основы украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла второй сеяной Екатерине Макаровой (№184 WTA).
Ираклион. Первый круг
Александра Олейникова (Украина) – Екатерина Макарова – 3:6, 4:6
Отметим, что в первом круге основы Александра остановила соотечественницу Анастасию Соболеву.
Олейникова и Соболева продолжат борьбу в парном разряде, где играют вместе.
Макарова далее сыграет с Андреа Миту из Румынии.
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