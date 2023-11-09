Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова завершила борьбу в Ираклионе, проиграв нейтральной теннисистке
ITF
09 ноября 2023, 15:59 | Обновлено 09 ноября 2023, 16:06
167
0

Олейникова завершила борьбу в Ираклионе, проиграв нейтральной теннисистке

Александра уступила Екатерине Макаровой, но еще сыграет в паре с Соболевой

09 ноября 2023, 15:59 | Обновлено 09 ноября 2023, 16:06
167
0
Олейникова завершила борьбу в Ираклионе, проиграв нейтральной теннисистке
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№397 WTA) завершила брьбу на грунтовом турнире ITF W40 в Ираклионе (Греция) в одиночном разряде.

Во втором раунде основы украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла второй сеяной Екатерине Макаровой (№184 WTA).

Ираклион. Первый круг
Александра Олейникова (Украина) – Екатерина Макарова – 3:6, 4:6

Отметим, что в первом круге основы Александра остановила соотечественницу Анастасию Соболеву.

Олейникова и Соболева продолжат борьбу в парном разряде, где играют вместе.

Макарова далее сыграет с Андреа Миту из Румынии.

По теме:
Олейникова обыграла Соболеву на турнире ITF в Греции
Рейтинг WTA. Свёнтек вернула статус первой ракетки мира
Соболева не смогла доиграть матч против пятой сеяной в Ираклионе
Александра Олейникова Екатерина Макарова (Владимировна) ITF Ираклион
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Футбол | 09 ноября 2023, 14:42 11
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы

Андрей Лунин получит еще один шанс

Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
Теннис | 07 ноября 2023, 08:56 1
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире

Полька заработала свой самый большой чек в карьере

Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Бокс | 08.11.2023, 23:39
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Футбол | 09.11.2023, 07:00
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Очередной прагматизм от наставника сборной. Но все равно есть вопросы
Футбол | 08.11.2023, 17:37
Очередной прагматизм от наставника сборной. Но все равно есть вопросы
Очередной прагматизм от наставника сборной. Но все равно есть вопросы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Энтони ДЖОШУА: «Живу с мамой. Не оставлять же ее ради какой-то девушки»
Энтони ДЖОШУА: «Живу с мамой. Не оставлять же ее ради какой-то девушки»
07.11.2023, 18:11 5
Бокс
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
07.11.2023, 21:15 7
Футбол
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 2
Футбол
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
08.11.2023, 13:22 69
Футбол
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
09.11.2023, 07:28 2
Футбол
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
08.11.2023, 05:45 6
Футбол
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
07.11.2023, 23:59 7
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем