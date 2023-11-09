Олейникова завершила борьбу в Ираклионе, проиграв нейтральной теннисистке

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№397 WTA) завершила брьбу на грунтовом турнире ITF W40 в Ираклионе (Греция) в одиночном разряде.

Во втором раунде основы украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла второй сеяной Екатерине Макаровой (№184 WTA).

Ираклион. Первый круг

Александра Олейникова (Украина) – Екатерина Макарова – 3:6, 4:6

Отметим, что в первом круге основы Александра остановила соотечественницу Анастасию Соболеву.

Олейникова и Соболева продолжат борьбу в парном разряде, где играют вместе.

Макарова далее сыграет с Андреа Миту из Румынии.