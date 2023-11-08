Олейникова обыграла Соболеву на турнире ITF в Греции
Александра после прохождения квалификации удачно стартовала в основе
Украинские теннисистки Александра Олейникова (№397 WTA) и Анастасия Соболева (№316 WTA) сыграли между собой в первом раунде основы грунтового турнира ITF W40 в Ираклионе (Греция).
В дебютной встрече между украинками лучшей оказалась Александра, которая до этого еще и прошла квалификацию.
Ираклион. Первый круг
Александра Олейникова (Украина) – Анастасия Соболева (Украина) – 6:4, 6:2
В следующем раунде Олейникова сразится против победительницы встречи Димитра Павлу (№433 WTA) – Екатерина Макарова (№184 WTA).
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