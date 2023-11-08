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  4. Олейникова обыграла Соболеву на турнире ITF в Греции
ITF
08 ноября 2023, 17:37 | Обновлено 08 ноября 2023, 17:54
169
0

Олейникова обыграла Соболеву на турнире ITF в Греции

Александра после прохождения квалификации удачно стартовала в основе

08 ноября 2023, 17:37 | Обновлено 08 ноября 2023, 17:54
169
0
Олейникова обыграла Соболеву на турнире ITF в Греции
ITF. Александра Олейникова

Украинские теннисистки Александра Олейникова (№397 WTA) и Анастасия Соболева (№316 WTA) сыграли между собой в первом раунде основы грунтового турнира ITF W40 в Ираклионе (Греция).

В дебютной встрече между украинками лучшей оказалась Александра, которая до этого еще и прошла квалификацию.

Ираклион. Первый круг
Александра Олейникова (Украина) – Анастасия Соболева (Украина) – 6:4, 6:2

В следующем раунде Олейникова сразится против победительницы встречи Димитра Павлу (№433 WTA) – Екатерина Макарова (№184 WTA).

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Александра Олейникова Анастасия Соболева ITF Ираклион
Источник Sport.ua
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