Олейникова обыграла Соболеву на турнире ITF в Греции

Украинские теннисистки Александра Олейникова (№397 WTA) и Анастасия Соболева (№316 WTA) сыграли между собой в первом раунде основы грунтового турнира ITF W40 в Ираклионе (Греция).

В дебютной встрече между украинками лучшей оказалась Александра, которая до этого еще и прошла квалификацию.

Ираклион. Первый круг

Александра Олейникова (Украина) – Анастасия Соболева (Украина) – 6:4, 6:2

В следующем раунде Олейникова сразится против победительницы встречи Димитра Павлу (№433 WTA) – Екатерина Макарова (№184 WTA).