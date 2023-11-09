Анчелотти установил абсолютный рекорд Лиги чемпионов
Тренер «Реала» одержал свою 116-ю победу в турнире
Вчера «Реал» в четвертом туре Лиги чемпионов дома обыграл «Брагу» со счетом 3:0. Для главного тренера мадридского клуба Карло Анчелотти эта победа стала 116-й в его тренерской карьере в Лиге чемпионов.
Он стал абсолютным рекордсменом по этому показателю, обойдя сэра Алекса Фергюсона, у которого 115 побед.
Топ-5 тренеров по победам в Лиге чемпионов:
1. Карло Анчелотти (Италия) – 116
2. Алекс Фергюсон (Шотландия) – 115
3. Жузеп Гвардиола (Испания) – 108
4. Арсен Венгер (Франция) – 103
5. Жозе Моуриньо (Португалия) – 80
Кроме «Реала», Анчелотти в Лиге чемпионов играл с «Пармой», «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «ПСЖ», «Баварией» и «Наполи».
Он четыре раза выигрывал трофей: в 2003 и 2007 годах с «Миланом», в 2014 и 2022 – с «Реалом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий «Шахтера» может покинуть донецкий клуб уже зимой
Ман Юнайтед потерпел неудачу в Копенгагене в результативном матче