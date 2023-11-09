Анчелотти установил абсолютный рекорд Лиги чемпионов

Вчера «Реал» в четвертом туре Лиги чемпионов дома обыграл «Брагу» со счетом 3:0. Для главного тренера мадридского клуба Карло Анчелотти эта победа стала 116-й в его тренерской карьере в Лиге чемпионов.

Он стал абсолютным рекордсменом по этому показателю, обойдя сэра Алекса Фергюсона, у которого 115 побед.

Топ-5 тренеров по победам в Лиге чемпионов:

1. Карло Анчелотти (Италия) – 116

2. Алекс Фергюсон (Шотландия) – 115

3. Жузеп Гвардиола (Испания) – 108

4. Арсен Венгер (Франция) – 103

5. Жозе Моуриньо (Португалия) – 80

Кроме «Реала», Анчелотти в Лиге чемпионов играл с «Пармой», «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «ПСЖ», «Баварией» и «Наполи».

Он четыре раза выигрывал трофей: в 2003 и 2007 годах с «Миланом», в 2014 и 2022 – с «Реалом».