ФОТО. Жена Лунина рассказала, что Андрей может вскоре перейти в другой клуб

Жена голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина Анастасия рассказала о будущем украинца и возможном уходе из его нынешнего клуба.

«Если будет такой клуб, где Андрею дадут играть, то, конечно, мы готовы к переезду», – написала жена Лунина на своей странице в Инстаграм.

Напомним, «Реал» Мадрид в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов разгромно победил «Брагу» (3:0). Одним из главных героев матча стал именно Андрей Лунин, сохранивший ворота на замке и отразивший один пенальти на 6-й минуте матча.

Ранее украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин заинтересовал «Бетис».