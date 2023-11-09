Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Лунина рассказала, что Андрей может вскоре перейти в другой клуб
Испания
09 ноября 2023, 15:51 |
2089
3

ФОТО. Жена Лунина рассказала, что Андрей может вскоре перейти в другой клуб

Анастасия поделился планами на будущее

09 ноября 2023, 15:51 |
2089
3
ФОТО. Жена Лунина рассказала, что Андрей может вскоре перейти в другой клуб
ФК Реал. Андрей Лунин

Жена голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина Анастасия рассказала о будущем украинца и возможном уходе из его нынешнего клуба.

«Если будет такой клуб, где Андрею дадут играть, то, конечно, мы готовы к переезду», – написала жена Лунина на своей странице в Инстаграм.

Напомним, «Реал» Мадрид в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов разгромно победил «Брагу» (3:0). Одним из главных героев матча стал именно Андрей Лунин, сохранивший ворота на замке и отразивший один пенальти на 6-й минуте матча.

Ранее украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин заинтересовал «Бетис».

По теме:
Челси интересуется 17-летним героем игрового дня в Лиге чемпионов
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Источник: Атлетико Мадрид интересуется Артемом Довбиком
Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы
Источник Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Футбол | 09 ноября 2023, 14:42 9
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы

Андрей Лунин получит еще один шанс

Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Футбол | 09 ноября 2023, 07:28 2
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов

Родриго доволен игрой украинца

Очередной прагматизм от наставника сборной. Но все равно есть вопросы
Футбол | 08.11.2023, 17:37
Очередной прагматизм от наставника сборной. Но все равно есть вопросы
Очередной прагматизм от наставника сборной. Но все равно есть вопросы
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Футбол | 09.11.2023, 07:00
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Футбол | 09.11.2023, 15:26
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gold Stoned
Cringe
Ответить
0
Vitason
Та кто ты такая чтобы что-то решать,как бесят эти .... своими умозаключениями!!
Ответить
-3
Фанькин кот
Опять жёнушка за самого футболера вещает
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
08.11.2023, 05:45 6
Футбол
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
07.11.2023, 23:59 7
Футбол
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
07.11.2023, 21:15 7
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 324
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Живу с мамой. Не оставлять же ее ради какой-то девушки»
Энтони ДЖОШУА: «Живу с мамой. Не оставлять же ее ради какой-то девушки»
07.11.2023, 18:11 5
Бокс
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 2
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
07.11.2023, 21:34 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем