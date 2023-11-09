ФОТО. Жена Лунина рассказала, что Андрей может вскоре перейти в другой клуб
Анастасия поделился планами на будущее
Жена голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина Анастасия рассказала о будущем украинца и возможном уходе из его нынешнего клуба.
«Если будет такой клуб, где Андрею дадут играть, то, конечно, мы готовы к переезду», – написала жена Лунина на своей странице в Инстаграм.
Напомним, «Реал» Мадрид в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов разгромно победил «Брагу» (3:0). Одним из главных героев матча стал именно Андрей Лунин, сохранивший ворота на замке и отразивший один пенальти на 6-й минуте матча.
Ранее украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин заинтересовал «Бетис».
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