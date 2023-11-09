Защитник Копенгагена – о жесте Гарначо: «Клоун с менталитетом ребенка»
Денис Вавро раскритиковал 19-летнего аргентинца
Защитник «Копенгагена» Денис Вавро назвал игрока «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо «клоуном» за попытку поиздеваться над датскими болельщиками в матче Лиги чемпионов (4:3).
«Я видел, что он пытался что-то сделать после пенальти. Это уже второй раз... и теперь на нашем поле? Для меня он – клоун. У него менталитет ребенка, раз он снова пытается сделать что-то подобное. Да еще в выездной игре», – сказал Вавро.
Отметим, что Алехандро приложил палец к губам, адресовав этот жест фанатам «Копенгагена» после того, как английский клуб повел 3:2.
Гарначо недавно попал в скандал, выложив фото Андре Онана с двумя эмодзи гориллы после того, как голкипер отразил пенальти в первом матче Лиги чемпионов против «Копенгагена».
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