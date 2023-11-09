Маркевич прокомментировал возможные трансферы Шведа и Гуцуляка

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал интерес своего клуба к вингеру «Шахтера» Марьяну Шведу и вингеру «Днепра-1» Алексею Гуцуляку.

- Мирон Богданович, в прессе появилась информация, что «Карпаты» интересуются Гуцуляком и Шведом. Это правда?

- Мы интересуемся многими футболистами. Гуцуляк и Швед также входят в сферу интересов «Карпат», но ничего конкретного пока сказать не могу. Мы еще не определились, кого будем подписывать.

- В свое время вы уже опровергали интерес к Гладкому. Учитывая низкую реализацию моментов со стороны Игоря Алвеса Невеса, не изменили своего мнения?

- Нет, не изменил. Мы ищем сейчас форвардов, но кандидатуру Гладкого не рассматривали и не рассматриваем.

- Есть ли уже кто-то на примете?

- Ну, что мы меня допрашиваете? Я понимаю, что у вас, журналистов, такая работа, но вы уже понаписали, что «Карпаты» в Премьер-лигу вышли, а мы «Эпицентру» 2:3 проиграли. Футболисты, как те ослы – своими ушами наслушаются хвалебных од, а потом пешком по полю ходят.