Источник: Карпаты работают над возвращением Марьяна Шведа

Львовские «Карпаты» работают над возвращением в клуб нападающего донецкого «Шахтера» Марьяна Шведа, сообщает Telegram-канал Бий-бижи.

Переход может состояться как на правах аренды, так и на правах полноценного трансфера. Рассматривается вариант перехода уже зимой, но и не исключено, что 26-летний футболист присоединится к львовянам летом 2024 года, когда клуб, скорее всего, выйдет в УПЛ.

Марьян Швед является воспитанником «Карпат» и находился в структуре клуба в 2004-2015 и 2017-2019 годах. За это время сыграл за основную команду 55 матчей, отметившись 23 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Сейчас львовские «Карпаты» возглавляют турнирную таблицу группы А Первой лиги, набрав 36 очков в 15 турах.