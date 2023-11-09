Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Карпаты работают над возвращением Марьяна Шведа
Украина. Первая лига
09 ноября 2023, 12:14 |
1154
5

Источник: Карпаты работают над возвращением Марьяна Шведа

Нападающий «Шахтера» может покинуть донецкий клуб уже зимой

09 ноября 2023, 12:14 |
1154
5
Источник: Карпаты работают над возвращением Марьяна Шведа
ФК Шахтер. Марьян Швед

Львовские «Карпаты» работают над возвращением в клуб нападающего донецкого «Шахтера» Марьяна Шведа, сообщает Telegram-канал Бий-бижи.

Переход может состояться как на правах аренды, так и на правах полноценного трансфера. Рассматривается вариант перехода уже зимой, но и не исключено, что 26-летний футболист присоединится к львовянам летом 2024 года, когда клуб, скорее всего, выйдет в УПЛ.

Марьян Швед является воспитанником «Карпат» и находился в структуре клуба в 2004-2015 и 2017-2019 годах. За это время сыграл за основную команду 55 матчей, отметившись 23 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Сейчас львовские «Карпаты» возглавляют турнирную таблицу группы А Первой лиги, набрав 36 очков в 15 турах.

По теме:
Марино ПУШИЧ: «Семья, друзья и знакомые отговаривали от работы с Шахтером»
Юрий ВИРТ: Ренана вратари в теннисбол обыгрывали. Что это за бразилец?
Фантастические отношения с Пепом. Чигринский вспоминает свой сезон в Барсе
Марьян Швед Шахтер Донецк Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ
Источник Бей-беги
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Футбол | 09 ноября 2023, 07:28 2
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов

Родриго доволен игрой украинца

Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
Футбол | 08 ноября 2023, 12:53 23
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера

Шовковский и Костюк

Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Футбол | 09.11.2023, 07:05
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
ВИДЕО. Сейв Андрея Лунина – один из лучших во вчерашних матчах ЛЧ
Футбол | 09.11.2023, 11:23
ВИДЕО. Сейв Андрея Лунина – один из лучших во вчерашних матчах ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Андрея Лунина – один из лучших во вчерашних матчах ЛЧ
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Футбол | 09.11.2023, 07:00
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaliy Konokrad
а початок минулого сезону в шахті був непоганим
Ответить
+2
turist86
Повна маячня. Піти з клубу, який перемагає Барсу в Лізі чемпіонів, у першу лігу? Та й зарплата не може бути вища
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Yulian Beshley
перейде 99 відсотків , в шд не грає , а карпати рідний клуб , рідне місто , ще й грошенята непогані , за той його матч з лейпцигом він окупив трансфер на 1000 відсотків
Ответить
0
Злий Глобинець
Навіщо Карпатам цей кришталевий хлопчик? Відіграє 2-3 гри, і чергова травма. А лікарняні (і немалі, бо залежать від розміру зарплати) йому плати за весь час, поки він у "лазареті"!
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
09.11.2023, 05:40 8
Футбол
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
07.11.2023, 08:56 1
Теннис
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
08.11.2023, 13:22 68
Футбол
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 1
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
07.11.2023, 21:34 6
Футбол
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
08.11.2023, 16:28 19
Бокс
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 324
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем