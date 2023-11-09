СТЕПАНЕНКО: «Мы с игроками Динамо едины в отношении помощи нашей стране»

Полузащитник и капитан «Шахтера» Тарас Степаненко, который является игроком национальной сборной Украины рассказал FIFPRO – Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов – о сложностях, с которыми ежедневно сталкивается украинский народ в борьбе за существование, которую нашей стране приходится вести из-за полномасштабного вторжения российских оккупационных войск.

– Я никогда не забуду тот день, когда произошло вторжение [российских оккупационных войск на территорию Украины – 24 февраля 2022 года]. Я проснулся в 5:30 утра, и моя жена сказала, что началась война. Я думал, что это невозможно, но все это было в новостях. Затем мы начали получать сообщения от родственников, друзей.

Часть Киева была оккупирована российскими войсками, а дроны приближались к той стороне столицы, где находился наш дом. Мы с женой взяли троих сыновей и пошли в подвал. Мы пробыли там три дня.

Как футболист, ты привык иметь дело с давлением, но эта ситуация была не давлением, а страхом. Я боялся за свою семью.

Как я могу защитить своих сыновей девяти, восьми и пяти лет? Как я могу защитить свою жену? Если бы российские войска пришли ко мне домой, я не знаю, какие мысли были бы у них в голове и на что они были бы способны.

В тот день не было давления – это было чувство страха.

Вам придется справиться с этим страхом, сдерживать свои эмоции и принять меры, чтобы защитить свою семью. В итоге мы собрали необходимые вещи в один чемодан и уехали. Это было трудное решение покинуть наш дом, нашу страну. Но для безопасности моей семьи им лучше оставаться за пределами Украины. Сейчас они находятся в Испании.

Когда моя семья оказалась в безопасности, я захотел помочь другим. Я отправил сообщение в групповой чат нашей сборной, что пытаюсь собрать деньги, чтобы помочь нашим людям. Четыре игрока киевского «Динамо» прислали мне в ответ сообщение о создании объединенной группы с четырьмя игроками донецкого «Шахтера» для сбора денег для нуждающихся. Хоть мы и играем на поле за клубы-соперники, мы едины, когда дело касается помощи нашей стране.

В первые дни войны я пожертвовал личные сбережения и помог собрать другие средства от футбольного сообщества на покупку медицинской помощи для защиты солдат, потому что в то время у них не было такого количества поставок.

Но по мере того, как война продолжалась, я и другие футболисты начали использовать нашу платформу, чтобы отправить послание остальной Европе и миру. Мы начали масштабный сбор средств, например, продавали старые футболки. Мы также посещали раненых солдат в больницах, покупали необходимое людям оборудование и поддерживали семьи, предоставляя приют.

На мой взгляд, самая важная работа, которую мы сейчас делаем, — это поддержка семей футбольных болельщиков, погибших во время войны. Фонд «Трибуна Героев» помог более чем 200 семьям, каждый месяц делая пожертвования на помощь родственникам погибших солдат, пока они не получат поддержку от правительства. Я, как и многие другие украинские футболисты, очень поддерживаю проект. Наша задача сейчас — не только быть футболистами, но и помогать поддерживать и защищать наших людей, особенно детей.

Футбол – спорт номер один в мире, и как капитан такой команды, как донецкий «Шахтер», я имею честь участвовать в крупнейшем клубном турнире Европы: Лиге чемпионов УЕФА. Игра «Шахтера» в Лиге чемпионов очень важна для всех украинцев, потому что у нас есть шанс послать сигнал всей Европе. Мы не просто представляем клуб – мы представляем страну. Множество болельщиков «Шахтера», много беженцев из Украины смотрят наши игры с трибун, поддерживают нас, а мы стараемся помочь им в их жизни.

Недавно, когда мы играли в Лиге Чемпионов в Барселоне, мы с клубом посетили раненного украинского солдата в Институте Гуттмана, очень уважаемом медицинском центре, который специализируется на неврологических травмах и инвалидности.

Трудно видеть кого-то, настолько сильно изувеченного на войне, что он едва может двигаться. Этот раненый солдат представляет многих людей в Украине: людей, пострадавших от войны. Когда я посмотрел в глаза его решительного отца, когда он сказал: «Мы сделаем все, чтобы помочь моему сыну, чтобы однажды он снова мог жить нормальной жизнью», это наполнило меня множеством разных эмоций. Трудно было не заплакать.

Когда «Шахтер» совершает такие визиты, когда мы поддерживаем этих людей, это важный сигнал для остальной Европы – показать, что произошло в нашей стране. Я посетил военный госпиталь в Киеве, и когда вы видите ужасные ранения, которые люди получили, сражаясь за нашу страну, в сочетании с их решимостью продолжать защищать родину, это действительно что-то невероятное.

Многие футболисты непосредственно столкнулись с войной, особенно на востоке и юге оккупированной части страны, а многие клубы прекратили свою деятельность. Профсоюз игроков Украины при поддержке FIFPRO помог игрокам найти жилье. Например, в первые месяцы войны наш профсоюз и FIFPRO разместили множество футболисток в безопасных частях Украины.

Я горжусь нашей нацией. Я горжусь нашим народом. Мы остались едины против врага. Я бесконечно благодарен нашим военным, которые нас защищают. Я благодарен всем людям, которые пожертвовали средства и тем, кто их собирает.

Как футболисты, мы должны послать сигнал остальному миру, чтобы показать, что произошло в Украине. Мы должны делать свой вклад.