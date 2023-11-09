Фаны МЮ уверены, что в игре с Копенгагеном должен был быть еще пенальти
В одном из эпизодов нападающий «Копенгагена» коснулся рукой мяча в своей штрафной
8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе А между командами «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
Многие решения VAR в этой встрече вызвали споры, а болельщики «Юнайтед» убеждены, что система должна была помочь с назначением второго пенальти в ворота датчан.
Инцидент произошел во втором тайме, когда мяч попал в руку нападающего Мохамеда Эльюнусси.
Отметим, что в этой встрече обе команды пробивали пенальти, оба одиннадцатиметровых были реализованы.
How was this not a handball?
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