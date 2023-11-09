Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фаны МЮ уверены, что в игре с Копенгагеном должен был быть еще пенальти
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 13:35 |
288
1

Фаны МЮ уверены, что в игре с Копенгагеном должен был быть еще пенальти

В одном из эпизодов нападающий «Копенгагена» коснулся рукой мяча в своей штрафной

09 ноября 2023, 13:35 |
288
1
Фаны МЮ уверены, что в игре с Копенгагеном должен был быть еще пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе А между командами «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Многие решения VAR в этой встрече вызвали споры, а болельщики «Юнайтед» убеждены, что система должна была помочь с назначением второго пенальти в ворота датчан.

Инцидент произошел во втором тайме, когда мяч попал в руку нападающего Мохамеда Эльюнусси.

Отметим, что в этой встрече обе команды пробивали пенальти, оба одиннадцатиметровых были реализованы.

How was this not a handball?
byu/collapsedrat inreddevils
По теме:
Лунин и игрок Шахтера. Известна команда лучших игроков 4-го тура ЛЧ
Фулбек Шахтера – лидер Лиги чемпионов по единоборствам в обороне
Защитник Копенгагена – о жесте Гарначо: «Клоун с менталитетом ребенка»
Манчестер Юнайтед Копенгаген пенальти Мохамед Эльюнусси видео голов и обзор Лига чемпионов видео
Источник Sport Bible
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
Футбол | 08 ноября 2023, 22:13 10
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал

Андрей вышел в старте мадридского клуба в поединке против Браги

Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Футбол | 09 ноября 2023, 07:05 15
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина

Андрей вместе с «Реалом» обыграл «Брагу» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов

СТЕПАНЕНКО: «Мы с игроками Динамо едины в отношении помощи нашей стране»
Футбол | 09.11.2023, 14:00
СТЕПАНЕНКО: «Мы с игроками Динамо едины в отношении помощи нашей стране»
СТЕПАНЕНКО: «Мы с игроками Динамо едины в отношении помощи нашей стране»
Марино ПУШИЧ: «Ракицкий, Чигринский, Степаненко – три моих капитана»
Футбол | 09.11.2023, 08:29
Марино ПУШИЧ: «Ракицкий, Чигринский, Степаненко – три моих капитана»
Марино ПУШИЧ: «Ракицкий, Чигринский, Степаненко – три моих капитана»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Бокс | 08.11.2023, 23:39
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitaly
Якщо були два інші пенальті, то так і це треба було ставити. Суддя підставив себе поставивши пенальті за руку у ворота МЮ і після цього треба було вже 10 пенальті ставити. Я очікував, що гравців взагалі почнуть націлено пробивати супернику в руки
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
07.11.2023, 17:48 1
Бокс
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
09.11.2023, 07:28 2
Футбол
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 1
Футбол
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
08.11.2023, 21:07 1
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
07.11.2023, 21:34 6
Футбол
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 324
Футбол
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
07.11.2023, 21:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем