Фаны МЮ уверены, что в игре с Копенгагеном должен был быть еще пенальти

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе А между командами «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Многие решения VAR в этой встрече вызвали споры, а болельщики «Юнайтед» убеждены, что система должна была помочь с назначением второго пенальти в ворота датчан.

Инцидент произошел во втором тайме, когда мяч попал в руку нападающего Мохамеда Эльюнусси.

Отметим, что в этой встрече обе команды пробивали пенальти, оба одиннадцатиметровых были реализованы.