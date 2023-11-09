Форвард Копенгагена: «Невероятный вечер! Наконец-то мы победили»

Форвард датского «Копенгагена» Мохамед Эльюнусси поделился эмоциями после победы над английским «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Невероятный вечер! Думаю, что все, кто там был, видели, какой у нас был настрой. Начали немного тяжело и рано пропустили. Сыграли четыре очень хороших матча, но не набрали нужных очков. Сегодня мы наконец-то победили», – сказал Эльюнусси.

Напомним, что «Копенгаген» победил, отыгравшись в конце первого тайма со счета 0:2. Мохамед Эльюнусси забил первый гол датской команды.