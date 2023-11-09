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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 12:38 | Обновлено 09 ноября 2023, 12:43
179
0

Форвард Копенгагена: «Невероятный вечер! Наконец-то мы победили»

Мохамед Эльюнусси – о победе над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

09 ноября 2023, 12:38 | Обновлено 09 ноября 2023, 12:43
179
0
Форвард Копенгагена: «Невероятный вечер! Наконец-то мы победили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Ельюнусси

Форвард датского «Копенгагена» Мохамед Эльюнусси поделился эмоциями после победы над английским «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Невероятный вечер! Думаю, что все, кто там был, видели, какой у нас был настрой. Начали немного тяжело и рано пропустили. Сыграли четыре очень хороших матча, но не набрали нужных очков. Сегодня мы наконец-то победили», – сказал Эльюнусси.

Напомним, что «Копенгаген» победил, отыгравшись в конце первого тайма со счета 0:2. Мохамед Эльюнусси забил первый гол датской команды.

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Манчестер Юнайтед Копенгаген Лига чемпионов Мохамед Эльюнусси
Источник УЕФА
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