Тренер Копенгагена: «Безумная игра, если посмотреть в целом»
Якоб Нееструп – о победе над «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер датского «Копенгагена» Якоб Нееструп поделился эмоциями после победы над английским «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Безумная игра, если посмотреть в целом. Мы сыграли четыре игры подряд и в трех из них показали очень хорошую игру, но взяли только одно очко. Если посмотреть в целом, то четыре очка мы абсолютно заслужили. Мы сыграли четыре матча и заслужили занять второе место в группе. Сейчас у «Копенгагена» единственная цель – быть в Лиге чемпионов в новом году», – сказал Нееструп.
Напомним, что «Копенгаген» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» отыгравшись в конце первого тайма со счета 0:2.
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