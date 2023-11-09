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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 11:55 | Обновлено 09 ноября 2023, 11:56
65
0

Тренер Копенгагена: «Безумная игра, если посмотреть в целом»

Якоб Нееструп – о победе над «Манчестер Юнайтед»

09 ноября 2023, 11:55 | Обновлено 09 ноября 2023, 11:56
65
0
Тренер Копенгагена: «Безумная игра, если посмотреть в целом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Якоб Нееструп

Главный тренер датского «Копенгагена» Якоб Нееструп поделился эмоциями после победы над английским «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Безумная игра, если посмотреть в целом. Мы сыграли четыре игры подряд и в трех из них показали очень хорошую игру, но взяли только одно очко. Если посмотреть в целом, то четыре очка мы абсолютно заслужили. Мы сыграли четыре матча и заслужили занять второе место в группе. Сейчас у «Копенгагена» единственная цель – быть в Лиге чемпионов в новом году», – сказал Нееструп.

Напомним, что «Копенгаген» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» отыгравшись в конце первого тайма со счета 0:2.

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Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Копенгаген
Источник УЕФА
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