ТЛУМАК: Заря может иметь преимущество, ведь Маккаби не играет в чемпионате

9 ноября в польском Люблине в очередном поединке группового раунда Лиги конференций футболисты «Зари» будут принимать «Маккаби» (Тель-Авив).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший вратарь «Зари» и «Карпат» Андрей Тлумак оценил шансы соперников в сегодняшнем противостоянии:

– На внутренней арене «Заря» и «Маккаби» находятся на полярных позициях. Луганчане пока пасут задних, а «Маккаби» довольно уверенно лидирует. Правда, из-за конфликта с Палестиной все соревнования в Израиле приостановлены до конца ноября и из-за отсутствия игровой практики футболисты «Маккаби» могут находиться не в лучшей спортивной форме.

– С появлением у руля «Зари» Валерия Кривенцова связывались немалые надежды, но пока что в чемпионате УПЛ луганчане продолжают разочаровывать.

– Для того, чтобы тренеру поставить свои игру, нужно время. Поэтому будем считать, что «Заря» под руководством Кривенцова только на пути становления и ничего не остается, как запастись терпением. Хотя не все так безнадежно, ведь «Заря» хорошо выступает на международной арене.

– Кстати, чем вы объясните то, что в конце последнего календарного матча – с «Вересом» луганчане в итоге упустили победу?

– Об этом лучше спросить у Кривенцова. Что-то более конкретное на эту тему можно будет сказать, когда станет известен стартовый состав «Зари» в сегодняшнем матче в Люблине.

– В нем точно не будет травмированного Вантуха.

– Это серьезная потеря, потому что Роман успевал не только надежно сыграть в обороне, но и эффективно подключался к наступлению. Скорее всего, его заменит Игорь Скурницын, однако он больше заточен на защитные функции.

– Кому вы отдаете предпочтение в сегодняшнем поединке?

– Сложно что-то спрогнозировать, ведь неизвестно в каких кондициях находятся футболисты «Маккаби», которые в последние недели ограничились только одним спаррингом. В Люблине будет соперничество тренерских идей. Ведь Кривенцов делает ставку на игру с опорным полузащитником и одним нападающим, тогда как его коллега из «Маккаби», прославленный в прошлом ирландский форвард Робби Кин дома и в гостях применяет схему 4-3-3.

Многое будет зависеть и от того сумеют ли луганчане нейтрализовать бомбардира «Маккаби» Эрана Захави и будет ли иметь должную поддержку от партнеров лидер нападения «Зари» Герреро. Кстати, панамский легионер перешел в «Зарю» именно из «Маккаби» и при необходимости мог бы поделиться с Кривенцовым ценной информацией о сильных и уязвимых местах израильского гранда.

Отметим, что фаворитом встречи является коллектив из Израиля. Коэффициент на их победу составляет 1.80.