Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Перед нами гора, на которую мы должны забраться вместе»

Капитан английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение против «Копенгагена» (3:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Перед нами гора, на которую мы должны забраться вместе. Все вместе. У нас есть 2 игры, и мы обязаны выиграть эти 2 игры».

После 4 туров «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов. У команды Эрика тен Хага только 3 набранных очка и разница мячей -2. От «Копенгагена» и «Галатасарая», которые идут соответственно на 2-м и 3-м местах, «красных дьяволов» отделяет 1 очко.