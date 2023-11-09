Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Перед нами гора, на которую мы должны забраться вместе»
Капитан «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение против «Копенгагена»
Капитан английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение против «Копенгагена» (3:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов:
«Перед нами гора, на которую мы должны забраться вместе. Все вместе. У нас есть 2 игры, и мы обязаны выиграть эти 2 игры».
После 4 туров «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов. У команды Эрика тен Хага только 3 набранных очка и разница мячей -2. От «Копенгагена» и «Галатасарая», которые идут соответственно на 2-м и 3-м местах, «красных дьяволов» отделяет 1 очко.
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умный гору обойдёт...
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а якщо не можете вилізти або обійти гору,
то як писав Іван Франко : "Лупайте цю скалу"