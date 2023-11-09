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  4. Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Перед нами гора, на которую мы должны забраться вместе»
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 11:15 |
237
2

Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Перед нами гора, на которую мы должны забраться вместе»

Капитан «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение против «Копенгагена»

09 ноября 2023, 11:15 |
237
2
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Перед нами гора, на которую мы должны забраться вместе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Капитан английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение против «Копенгагена» (3:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Перед нами гора, на которую мы должны забраться вместе. Все вместе. У нас есть 2 игры, и мы обязаны выиграть эти 2 игры».

После 4 туров «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов. У команды Эрика тен Хага только 3 набранных очка и разница мячей -2. От «Копенгагена» и «Галатасарая», которые идут соответственно на 2-м и 3-м местах, «красных дьяволов» отделяет 1 очко.

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Копенгаген Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Лига чемпионов
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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easterly
Якщо тебе не викинуть з команди, то ця гора буде недоступна ще довго. Хоча мені, як вболівальнику Ліверпуля, краще аби ти залишався подовше - радують ваші "успіхи", команди прошаків, провокаторів, нитиків та недолугих))
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0
Burevestnik
умный в гору не пойдёт, 
умный гору обойдёт...
=
а якщо не можете вилізти або обійти гору, 
то як писав Іван Франко :  "Лупайте цю скалу"
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0
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