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  4. Фернандо МУСЛЕРА: «У Баварии игроки с характером и очень эффективные»
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 11:08 |
125
0

Фернандо МУСЛЕРА: «У Баварии игроки с характером и очень эффективные»

Вратарь «Галатасарая» – о матче против «Баварии»

09 ноября 2023, 11:08 |
125
0
Фернандо МУСЛЕРА: «У Баварии игроки с характером и очень эффективные»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Муслера

Вратарь турецкого «Галатасарая» Фернандо Муслера поделился эмоциями после поражения от немецкой «Баварии» в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы сыграли два больших матча. Знали, что играем против сильной команды – у них игроки с характером и очень эффективные. Не смогли получить преимущество из возможностей, которые были в обеих встречах. Я также хотел бы поблагодарить врачей за хорошую подготовку к этому матчу. Дальше у нас домашний матч против «Манчестер Юнайтед» и нам будут очень нужны наши болельщики. С их поддержкой мы хотим выиграть два оставшихся матча в группе», – сказал Муслера.

Напомним, что «Галатасарай» в гостях уступил «Баварии» со счетом 1:2.

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Галатасарай Бавария Окан Бурук Лига чемпионов
Источник УЕФА
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