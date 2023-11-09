Фернандо МУСЛЕРА: «У Баварии игроки с характером и очень эффективные»

Вратарь турецкого «Галатасарая» Фернандо Муслера поделился эмоциями после поражения от немецкой «Баварии» в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы сыграли два больших матча. Знали, что играем против сильной команды – у них игроки с характером и очень эффективные. Не смогли получить преимущество из возможностей, которые были в обеих встречах. Я также хотел бы поблагодарить врачей за хорошую подготовку к этому матчу. Дальше у нас домашний матч против «Манчестер Юнайтед» и нам будут очень нужны наши болельщики. С их поддержкой мы хотим выиграть два оставшихся матча в группе», – сказал Муслера.

Напомним, что «Галатасарай» в гостях уступил «Баварии» со счетом 1:2.