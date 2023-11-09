Окан БУРУК: «Соперникам мы дали больше возможностей, чем в первом матче»

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук поделился эмоциями после гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов против немецкой «Баварии».

«Хочу поблагодарить своих игроков. У нас было много возможностей против такой команды, как «Бавария». Нашим соперникам мы дали больше возможностей, чем в первом матче. Мы играли против одних из фаворитов турнира, у которых очень опытные и подготовленные игроки. Показали всем, что мы за команда с нашими проблемами. Следующая задача – выиграть два оставшихся матча в группе. Хочу также сказать спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать. Это дало нам много сил», – сказал Бурук.

Напомним, что «Галатасарай» в гостях проиграл «Баварии» со счетом 1:2.