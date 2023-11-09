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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 10:43 | Обновлено 09 ноября 2023, 10:44
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Мануэль НОЙЕР: «Вернуться на поле в Лиге чемпионов – необыкновенно»

Вратарь «Баварии» – о своем возвращении в матче против «Галатасарая»

09 ноября 2023, 10:43 | Обновлено 09 ноября 2023, 10:44
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Мануэль НОЙЕР: «Вернуться на поле в Лиге чемпионов – необыкновенно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Вратарь немецкой «Баварии» Мануэль Нойер поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая».

«Это была особенная игра, прекрасная атмосфера. Вечерняя игра под светом прожекторов дома – это особенно для любого футболиста. Вернуться на поле в Лиге чемпионов против такой хорошей командой – что-то необыкновенное», – сказал Нойер.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Галатасарай» со счетом 2:1 и выиграла группу А.

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Галатасарай Бавария Лига чемпионов Мануэль Нойер
Источник УЕФА
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