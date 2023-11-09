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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 10:33 | Обновлено 09 ноября 2023, 10:37
1283
0

Солидное достижение. Лунин попал в команду недели ЛЧ от SofaScore

Статистический портал включил украинца в 11-ку лучших

09 ноября 2023, 10:33 | Обновлено 09 ноября 2023, 10:37
1283
0
Солидное достижение. Лунин попал в команду недели ЛЧ от SofaScore
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал Мадрид» и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

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Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут. Выступление украинца высоко оценило статистический портал SofaScore, который поставил ему оценку в 8.2 балла. Более того, украинца также включили в символическую команду недели, куда попали лучшие игроки 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наивысшую оценку в команде недели ЛЧ получил нападающий «Атлетико Мадрид» Антуан Гризманн – 9.8 балла.

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SofaScore Лига чемпионов Андрей Лунин Реал Мадрид
Источник Sport.ua
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