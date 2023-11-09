Солидное достижение. Лунин попал в команду недели ЛЧ от SofaScore

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал Мадрид» и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

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Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут. Выступление украинца высоко оценило статистический портал SofaScore, который поставил ему оценку в 8.2 балла. Более того, украинца также включили в символическую команду недели, куда попали лучшие игроки 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наивысшую оценку в команде недели ЛЧ получил нападающий «Атлетико Мадрид» Антуан Гризманн – 9.8 балла.