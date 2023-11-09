Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарри КЕЙН: «В этот раз мы лучше контролировали игру»
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 10:27 |
256
0

Гарри КЕЙН: «В этот раз мы лучше контролировали игру»

Форвард «Баварии» – о матче против «Галатасарая»

09 ноября 2023, 10:27 |
256
0
Гарри КЕЙН: «В этот раз мы лучше контролировали игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард немецкой «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями после победы над турецким «Галатасараем» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Это была сложная игра, как мы и ожидали. Гостевой матч был похожим. Мне кажется, что в этот раз мы лучше контролировали игру. Особенно в первом тайме – при переходах мы добирались до последней трети поля и просто не хватало последнего паса или завершения. Знали, что во второй половине нужно сохранить этот импульс.

Трансферы всегда требуют многого на поле и в жизни. Конечно, всегда немного больше давления и ожиданий, но, конечно, я очень рад началу своей жизни в Мюнхене. Это и заслуга команды. Команда играет хорошо, вокруг меня – прекрасные игроки, которые настраивают и дают шансы.

Мы официально выиграли группу и это прекрасно. Думаю, это демонстрация того, где мы хотим быть как команда. В Копенгагене и против «Галатасарая» были сложные гостевые игры, так что начать групповой этап четырьмя победами в четырех матчах и занять первое место – уже заслуга ребят и персонала. Можно порадоваться, но мы знаем, что конец дела – плей-офф», – сказал Кейн.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Галатасарай» со счетом 2:1 и Гарри Кейн забил оба гола немецкой команды.

По теме:
Тренер Копенгагена: «Безумная игра, если посмотреть в целом»
ВИДЕО. Сейв Андрея Лунина – один из лучших во вчерашних матчах ЛЧ
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Перед нами гора, на которую мы должны забраться вместе»
Бавария Галатасарай Лига чемпионов Гарри Кейн
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
Футбол | 08 ноября 2023, 22:13 10
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал

Андрей вышел в старте мадридского клуба в поединке против Браги

Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
Футбол | 08 ноября 2023, 12:53 23
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера

Шовковский и Костюк

ОФИЦИАЛЬНО. Мужскую Ворсклу U-19 будет тренировать женщина
Футбол | 09.11.2023, 10:52
ОФИЦИАЛЬНО. Мужскую Ворсклу U-19 будет тренировать женщина
ОФИЦИАЛЬНО. Мужскую Ворсклу U-19 будет тренировать женщина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Футбол | 09.11.2023, 07:05
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Фантастические отношения с Пепом. Чигринский вспоминает свой сезон в Барсе
Футбол | 09.11.2023, 11:54
Фантастические отношения с Пепом. Чигринский вспоминает свой сезон в Барсе
Фантастические отношения с Пепом. Чигринский вспоминает свой сезон в Барсе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
07.11.2023, 21:34 5
Футбол
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
08.11.2023, 06:59 5
Футбол
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
08.11.2023, 23:39 2
Бокс
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
09.11.2023, 05:40 8
Футбол
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
07.11.2023, 08:56 1
Теннис
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
07.11.2023, 17:48 1
Бокс
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 324
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем