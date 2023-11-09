Гарри КЕЙН: «В этот раз мы лучше контролировали игру»

Форвард немецкой «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями после победы над турецким «Галатасараем» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Это была сложная игра, как мы и ожидали. Гостевой матч был похожим. Мне кажется, что в этот раз мы лучше контролировали игру. Особенно в первом тайме – при переходах мы добирались до последней трети поля и просто не хватало последнего паса или завершения. Знали, что во второй половине нужно сохранить этот импульс.

Трансферы всегда требуют многого на поле и в жизни. Конечно, всегда немного больше давления и ожиданий, но, конечно, я очень рад началу своей жизни в Мюнхене. Это и заслуга команды. Команда играет хорошо, вокруг меня – прекрасные игроки, которые настраивают и дают шансы.

Мы официально выиграли группу и это прекрасно. Думаю, это демонстрация того, где мы хотим быть как команда. В Копенгагене и против «Галатасарая» были сложные гостевые игры, так что начать групповой этап четырьмя победами в четырех матчах и занять первое место – уже заслуга ребят и персонала. Можно порадоваться, но мы знаем, что конец дела – плей-офф», – сказал Кейн.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Галатасарай» со счетом 2:1 и Гарри Кейн забил оба гола немецкой команды.