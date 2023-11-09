Лига чемпионов Азии. Кто выиграет группы: турнирные таблицы после 4-го тура

В мид-уик сыгран 4-й тур группового раунда главного футбольного турнира Азии.

Определены лидеры после 4-го тура. В группах осталось провести еще по два матча.

Свои группы уверенно возглавляют саудовские гранды Аль-Иттихад, Аль-Хиляль, Аль-Наср.

Лига чемпионов Азии

4-й тур, 8 ноября

Мельбурн Сити (Австралия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 0:1

Кофу (Япония) – Чжецзян Гринтаун (Китай) – 4:1

Лайон Сити (Сингапур) – Чонбук (Южная Корея) – 2:0

Пхохан (Южная Корея) – Урава (Япония) – 2:1

Бангкок Юнайтед (Таиланд) – Китчи (Гонконг) – 1:1

Ханой (Вьетнам) – Ухань Три Таунс (Китай) – 2:1

Турнирные таблицы