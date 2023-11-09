Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига чемпионов Азии. Кто выиграет группы: турнирные таблицы после 4-го тура
Саудовская Аравия
09 ноября 2023, 20:34 | Обновлено 09 ноября 2023, 20:38
325
0

Лига чемпионов Азии. Кто выиграет группы: турнирные таблицы после 4-го тура

В мид-уик прошел 4-й тур группового раунда главного футбольного турнира Азии

09 ноября 2023, 20:34 | Обновлено 09 ноября 2023, 20:38
325
0
Лига чемпионов Азии. Кто выиграет группы: турнирные таблицы после 4-го тура
AFC

В мид-уик сыгран 4-й тур группового раунда главного футбольного турнира Азии.

Определены лидеры после 4-го тура. В группах осталось провести еще по два матча.

Свои группы уверенно возглавляют саудовские гранды Аль-Иттихад, Аль-Хиляль, Аль-Наср.

Лига чемпионов Азии

4-й тур, 8 ноября

  • Мельбурн Сити (Австралия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 0:1
  • Кофу (Япония) – Чжецзян Гринтаун (Китай) – 4:1
  • Лайон Сити (Сингапур) – Чонбук (Южная Корея) – 2:0
  • Пхохан (Южная Корея) – Урава (Япония) – 2:1
  • Бангкок Юнайтед (Таиланд) – Китчи (Гонконг) – 1:1
  • Ханой (Вьетнам) – Ухань Три Таунс (Китай) – 2:1

Турнирные таблицы

По теме:
ВИДЕО. Талиска оформил хет-трик за Аль-Наср в матче Лиги чемпионов Азии
ВИДЕО. Бодались и толкались. Митрович устроил смешную драку с соперником
Роналду не сыграет в матче азиатской Лиги чемпионов против Аль-Духаиля
Лига чемпионов Азии Мельбурн Сити Чонбук Хендэ Моторс Чжэцзян Гринтаун Пхохан Стилерс Урава Редс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Футбол | 09 ноября 2023, 14:42 14
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы

Андрей Лунин получит еще один шанс

Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Футбол | 09 ноября 2023, 07:05 16
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина

Андрей вместе с «Реалом» обыграл «Брагу» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов

ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
Футбол | 08.11.2023, 22:13
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
Источник: Атлетико Мадрид интересуется Артемом Довбиком
Футбол | 09.11.2023, 16:11
Источник: Атлетико Мадрид интересуется Артемом Довбиком
Источник: Атлетико Мадрид интересуется Артемом Довбиком
Хэппи-энд. Отец Луиса Диаса освобожден из плена
Футбол | 09.11.2023, 19:05
Хэппи-энд. Отец Луиса Диаса освобожден из плена
Хэппи-энд. Отец Луиса Диаса освобожден из плена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
08.11.2023, 21:07 1
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
07.11.2023, 21:34 5
Футбол
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 2
Футбол
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
07.11.2023, 21:15 5
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Живу с мамой. Не оставлять же ее ради какой-то девушки»
Энтони ДЖОШУА: «Живу с мамой. Не оставлять же ее ради какой-то девушки»
07.11.2023, 18:11 6
Бокс
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
08.11.2023, 13:22 45
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
08.11.2023, 23:39 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем