Саудовская Аравия09 ноября 2023, 20:34 | Обновлено 09 ноября 2023, 20:38
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Лига чемпионов Азии. Кто выиграет группы: турнирные таблицы после 4-го тура
В мид-уик прошел 4-й тур группового раунда главного футбольного турнира Азии
09 ноября 2023, 20:34 | Обновлено 09 ноября 2023, 20:38
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В мид-уик сыгран 4-й тур группового раунда главного футбольного турнира Азии.
Определены лидеры после 4-го тура. В группах осталось провести еще по два матча.
Свои группы уверенно возглавляют саудовские гранды Аль-Иттихад, Аль-Хиляль, Аль-Наср.
Лига чемпионов Азии
4-й тур, 8 ноября
- Мельбурн Сити (Австралия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 0:1
- Кофу (Япония) – Чжецзян Гринтаун (Китай) – 4:1
- Лайон Сити (Сингапур) – Чонбук (Южная Корея) – 2:0
- Пхохан (Южная Корея) – Урава (Япония) – 2:1
- Бангкок Юнайтед (Таиланд) – Китчи (Гонконг) – 1:1
- Ханой (Вьетнам) – Ухань Три Таунс (Китай) – 2:1
Турнирные таблицы
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