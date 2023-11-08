ВИДЕО. Талиска оформил хет-трик за Аль-Наср в матче Лиги чемпионов Азии
Криштиану Роналду не играл, коуч Луиш Каштру дал португальцу отдохнуть
7 ноября состоялись 8 матчей 4-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовский клуб «Аль-Наср» на выезде выиграл у катарской команды «Аль-Духаиль» (3:2) и упрочил лидерство в группе (12 очков из 12).
Победу гостям принес бразилец Талиска, который оформил хет-трик. У хозяев дубль сделал Филиппе Коутиньо.
Звездный форвард Криштиану Роналду в матче не играл, коуч Луиш Каштру дал португальцу отдохнуть.
Лига чемпионов Азии
4-й тур, 7 ноября
Аль-Духаиль (Катар) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 2:3
Голы: Коутиньо, 8, 80 (пен) – Талиска, 27, 37, 65
- Видеообзор матча: смотреть на YouTube
Другие результаты игрового дня
- Кавасаки Фронтале (Япония) – Патум Юнайтед (Таиланд) – 4:2
- Шаньдун Тайшань (Китай) – Инчхон Юнайтед (Южная Корея) – 3:1
- Джохор ДТ (Малайзия) – Ульсан Хюндай (Южная Корея) – 2:1
- Кайя (Филиппины) – Йокогама Марінос (Япония) – 1:2
- Ахал (Туркменистан) – Пахтакор (Узбекистан) – 1:1
- Истиклол Душанбе (Таджикистан) – Персеполис (Иран) – 1:1
- Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 2:3
Турнирные таблицы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о футбольных новаторах
Даниил стал героем поединка Лиги чемпионов «Шахтер» – «Барселона» для украинцев