ВИДЕО. Талиска оформил хет-трик за Аль-Наср в матче Лиги чемпионов Азии

7 ноября состоялись 8 матчей 4-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб «Аль-Наср» на выезде выиграл у катарской команды «Аль-Духаиль» (3:2) и упрочил лидерство в группе (12 очков из 12).

Победу гостям принес бразилец Талиска, который оформил хет-трик. У хозяев дубль сделал Филиппе Коутиньо.

Звездный форвард Криштиану Роналду в матче не играл, коуч Луиш Каштру дал португальцу отдохнуть.

Лига чемпионов Азии

4-й тур, 7 ноября

Аль-Духаиль (Катар) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 2:3

Голы: Коутиньо, 8, 80 (пен) – Талиска, 27, 37, 65

Видеообзор матча: смотреть на YouTube

Другие результаты игрового дня

Кавасаки Фронтале (Япония) – Патум Юнайтед (Таиланд) – 4:2

Шаньдун Тайшань (Китай) – Инчхон Юнайтед (Южная Корея) – 3:1

Джохор ДТ (Малайзия) – Ульсан Хюндай (Южная Корея) – 2:1

Кайя (Филиппины) – Йокогама Марінос (Япония) – 1:2

Ахал (Туркменистан) – Пахтакор (Узбекистан) – 1:1

Истиклол Душанбе (Таджикистан) – Персеполис (Иран) – 1:1

Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 2:3

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