Заря – андердог матча Лиги конференций против Маккаби Тель-Авив

9 ноября состоится матч 4-го тура Лиги конференций между командами «Заря» Луганск и «Маккаби» Тель-Авив.

Поединок пройдет на «Арене Люблин». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Фаворитом встречи является коллектив из Израиля. Коэффициент на их победу составляет 1.80.

Ничья расценивается в 4.85. Поставить победу луганской команды можно поставить по 4.85.