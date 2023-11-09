Заря – андердог матча Лиги конференций против Маккаби Тель-Авив
Поединок пройдет 9 ноября в 22:00 по Киеву
9 ноября состоится матч 4-го тура Лиги конференций между командами «Заря» Луганск и «Маккаби» Тель-Авив.
Поединок пройдет на «Арене Люблин». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Фаворитом встречи является коллектив из Израиля. Коэффициент на их победу составляет 1.80.
Ничья расценивается в 4.85. Поставить победу луганской команды можно поставить по 4.85.
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Ничья
1 голос 100 %
Минимальная победа Маккаби Т-А
0 голосов 0.1 %
Крупная победа Маккаби Т-А
0 голосов 0.1 %
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