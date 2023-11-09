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Лига конференций
09 ноября 2023, 06:33 | Обновлено 09 ноября 2023, 07:35
317
0

Заря – андердог матча Лиги конференций против Маккаби Тель-Авив

Поединок пройдет 9 ноября в 22:00 по Киеву

09 ноября 2023, 06:33 | Обновлено 09 ноября 2023, 07:35
317
0
Заря – андердог матча Лиги конференций против Маккаби Тель-Авив
ФК Заря

9 ноября состоится матч 4-го тура Лиги конференций между командами «Заря» Луганск и «Маккаби» Тель-Авив.

Поединок пройдет на «Арене Люблин». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Фаворитом встречи является коллектив из Израиля. Коэффициент на их победу составляет 1.80.

Ничья расценивается в 4.85. Поставить победу луганской команды можно поставить по 4.85.

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Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 4-го тура 🏆 Лиги конференций между командами Заря и Маккаби Тель-Авив, который пройдет 9 ноября в 22:00 в польском Люблине

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Источник Sport.ua
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