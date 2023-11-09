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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 06:25 |
1392
0

Стали известны 6 команд из 16, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Из украинцев в 1/8 финала главного еврокубкового клубного турнира вышел Андрей Лунин

09 ноября 2023, 06:25 |
1392
0
Стали известны 6 команд из 16, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

После завершения 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились 6 команд, которые сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

7 ноября участие в 1/8 финала главного еврокубкового турнира гарантировали «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг», которые занимают 1-е и 2-е место в группе G соответственно. У «горожан» 12 очков, а у немецкой команды – 9 пунктов.

8 ноября в плей-офф ЛЧ вышли сразу 4 коллектива: «Реал» Мадрид, «Бавария», «Реал Сосьедад» и «Интер» Милан.

«Сливочные» имеют 12 очков из 12 возможных в квартете С, дважды обыграв «Брагу» и по одному разу «Наполи» и «Унион Берлин». Отметим, что за столичный испанский клуб выступает украинский кипер Андрей Лунин, который в последнем поединке против «Браги» отразил пенальти.

«Бавария» в группе А также набрала максимум очков в первых 4 играх, выиграв у «Галатасарая» (дважды), «Копенгагена» и «Ман Юнайтед». Подопечные Томаса Тухеля 100% займут первое место.

«Реал Сосьедад» и «Интер» делят 1-е и 2-е место в группе D. У них по 10 пунктов. В очном поединке этих команд в 1-м туре была зафиксирована ничья 1:1.

Команды, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24 после 4 туров:

  • Бавария
  • Реал Мадрид
  • Реал Сосьедад
  • Интер Милан
  • Манчестер Сити
  • РБ Лейпциг

В плей-офф ЛЧ сыграют 16 команд, которые квалифицируются как победители и занявшие вторые места в каждой из восьми групп группового этапа.

Две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие третьи места, будут переведены в плей-оф раунда Лиги Европы, а команды, занявшие четвертые места, выбывают из европейских соревнований в этом сезоне.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария Реал Сосьедад Интер Милан Манчестер Сити РБ Лейпциг Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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