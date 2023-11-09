Лига чемпионов09 ноября 2023, 05:40 |
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ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
Андрей сохранил ворота сливочных сухими против португальской команды
09 ноября 2023, 05:40 |
1022
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8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал» Мадрид и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».
Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.
На 6-й минуте украинец отразил пенальти. 11-метровый не сумел реализовать Альваро Джало.
В кадр попало лицо Андрея после того, как он стал героем команды.
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
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