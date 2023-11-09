9 ноября состоится матч 4-го тура Лиги конференций между командами «Заря» Луганск и «Маккаби» Тель-Авив.

Поединок пройдет на «Арене Люблин». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Луганская «Заря» в турнирной таблице группы В Лиги конференций занимает 2-е место. У нее 4 очка после двух проведенных поединков. Это на три пункта меньше, чем у «Гента», который единолично лидирует, но провел при этом три поединка. Зато луганчане на 1 очко опережают «Маккаби» Тель-Авив, который, как и они, провел 2 матча. Замыкает квартет «Брейдаблик», не имеющий зачетных баллов.

8 ноября луганский коллектив провел открытую тренировку перед встречей с «Маккаби» Тель-Авив.

ВИДЕО. Заря провела открытую тренировку перед матчем ЛК с Маккаби Тель-Авив