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  4. ВИДЕО. Заря провела открытую тренировку перед матчем ЛК с Маккаби Тель-Авив
Лига конференций
09 ноября 2023, 04:43 |
133
0

ВИДЕО. Заря провела открытую тренировку перед матчем ЛК с Маккаби Тель-Авив

Поединок пройдет 9 ноября в 22:00 по Киеву

09 ноября 2023, 04:43 |
133
0
ВИДЕО. Заря провела открытую тренировку перед матчем ЛК с Маккаби Тель-Авив
ФК Заря

9 ноября состоится матч 4-го тура Лиги конференций между командами «Заря» Луганск и «Маккаби» Тель-Авив.

Поединок пройдет на «Арене Люблин». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Луганская «Заря» в турнирной таблице группы В Лиги конференций занимает 2-е место. У нее 4 очка после двух проведенных поединков. Это на три пункта меньше, чем у «Гента», который единолично лидирует, но провел при этом три поединка. Зато луганчане на 1 очко опережают «Маккаби» Тель-Авив, который, как и они, провел 2 матча. Замыкает квартет «Брейдаблик», не имеющий зачетных баллов.

8 ноября луганский коллектив провел открытую тренировку перед встречей с «Маккаби» Тель-Авив.

ВИДЕО. Заря провела открытую тренировку перед матчем ЛК с Маккаби Тель-Авив

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Источник Sport.ua
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