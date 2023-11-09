ПОПОВСКИЙ: Неприятно проигрывать. У нас не было шансов против Мидтьюлланда

Игроки «Руха U-19» Илья Поповский и Сергей Панченко прокомментировали поражение во 2-м раунде пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА от «Мидтьюлланда» (0:4).

Защитник «Руха U-19» Илья Поповский:

«Неприятно проигрывать, тем более с таким счетом. Соперник обыграл нас во всех игровых аспектах. «Мидтьюлланд» имеет сильных игроков в центре поля, они хорошо владели мячом. Датчане контролировали игру и постоянно играли вперед, атаковали. Они использовали свои козыри и, к сожалению, сегодня у нас не было шансов против «Мидтьюлланда».

Форвард «Руха U-19» Сергей Панченко:

«Против нас играла очень сильная команда. Игроки «Мидтьюлланда» были лучше физически, технически и тактически – мы уступали им во всех компонентах. «Рух» мог выиграть только благодаря самоотдаче, но и здесь датчане оказались лучше нас. Мы сразу поняли, что нам будет очень тяжело. Команде не удалось компенсировать эту разницу на поле».