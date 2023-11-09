ПОПОВСКИЙ: Неприятно проигрывать. У нас не было шансов против Мидтьюлланда
Илья и Сергей Панченко прокомментировали поражение в Юношеской лиге УЕФА
Игроки «Руха U-19» Илья Поповский и Сергей Панченко прокомментировали поражение во 2-м раунде пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА от «Мидтьюлланда» (0:4).
Защитник «Руха U-19» Илья Поповский:
«Неприятно проигрывать, тем более с таким счетом. Соперник обыграл нас во всех игровых аспектах. «Мидтьюлланд» имеет сильных игроков в центре поля, они хорошо владели мячом. Датчане контролировали игру и постоянно играли вперед, атаковали. Они использовали свои козыри и, к сожалению, сегодня у нас не было шансов против «Мидтьюлланда».
Форвард «Руха U-19» Сергей Панченко:
«Против нас играла очень сильная команда. Игроки «Мидтьюлланда» были лучше физически, технически и тактически – мы уступали им во всех компонентах. «Рух» мог выиграть только благодаря самоотдаче, но и здесь датчане оказались лучше нас. Мы сразу поняли, что нам будет очень тяжело. Команде не удалось компенсировать эту разницу на поле».
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