Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Рух помог Мидтьюлланду провести хороший матч»

Главный тренер «Руха U-19» Сергей Задорожный прокомментировал поражение во 2-м раунде пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА от «Мидтьюлланда» (0:4):

«Мы проиграли по всем статьям – тактически, физически, ментально. «Мидтьюлланд» во всем превосходил нас. Конечно, датчане провели хороший матч, но и «Рух» сегодня «помог» им в этом – команда не выигрывала борьбу внутри поля, проигрывала подбор, не хватало агрессии. Чувствовался другой уровень сопротивления, чем есть в чемпионате Украины.

Такая игра нас не устраивала, потому и была замена в перерыве, когда мы пытались улучшить игру в центре поля. Другие замены впоследствии также должны помочь, но в итоге случилось то, что мы увидели на поле.

Я принимаю ответственность за это поражение на себя. Теперь нужно думать, что дальше делать, чтобы получить положительный результат в Дании. Ребята сейчас удручены, им морально тяжело, но они должны разобрать свои ошибки и постараться их исправить.