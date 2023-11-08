Стародубцева проиграла на старте 100-тысячника в Чарльстоне
Юлия уступила Энн Ли в двух сетах на грунтовом турнире ITF W100 в США
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 160) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W100 в Чарльстоне (США).
В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла Энн Ли (США, WTA 174) за 1 час и 48 минутю
ITF W100 Чарльстон. Грунт. 1/16 финала
Энн Ли (США) [8] – Юлия Стародубцева (Украина) – 7:5, 6:4
Это была вторая встреча теннисисток. В апреле 2023 года украинка обыграла Ли во 2-м раунде 80-тысячника в Бока-Ратон.
В 1/8 финала соревнований в Чарльстоне Энн Ли сыграет против Софи Чан.
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