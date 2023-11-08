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ITF
08 ноября 2023, 23:21 | Обновлено 09 ноября 2023, 00:02
104
0

Стародубцева проиграла на старте 100-тысячника в Чарльстоне

Юлия уступила Энн Ли в двух сетах на грунтовом турнире ITF W100 в США

08 ноября 2023, 23:21 | Обновлено 09 ноября 2023, 00:02
104
0
Стародубцева проиграла на старте 100-тысячника в Чарльстоне
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 160) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W100 в Чарльстоне (США).

В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла Энн Ли (США, WTA 174) за 1 час и 48 минутю

ITF W100 Чарльстон. Грунт. 1/16 финала

Энн Ли (США) [8] – Юлия Стародубцева (Украина) – 7:5, 6:4

Это была вторая встреча теннисисток. В апреле 2023 года украинка обыграла Ли во 2-м раунде 80-тысячника в Бока-Ратон.

В 1/8 финала соревнований в Чарльстоне Энн Ли сыграет против Софи Чан.

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ITF Чарльстон Энн Ли Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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