Стародубцева пробилась в 1/4 финала 25-тысячника ITF в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№616 WTA) пробилась в 1/4 финала грунтового 25-тысячника ITF в США.

В матче второго раунда основы украинка, которая стартовала в квалификации, обыграла американку Энн Ли (№228 WTA), которая в прошлом году была в топ-50 мирового рейтинга. В первом круге Юлия одолела шестую сеяную Робин Монтгомери (6:7, 7:5, 6:0).

Бока-Ратон. Второй круг

Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Энн Ли (США) – 7:5, 2:6, 6:2

В 1/4 финала Стародубцева сыграет с победительницей матча Хейли Баптист (№248 WTA) – Луиза Чирико (№168 WTA).