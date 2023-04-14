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ITF
14 апреля 2023, 19:57 | Обновлено 14 апреля 2023, 19:58
132
0

Стародубцева пробилась в 1/4 финала 25-тысячника ITF в США

Юлия обыграла двух сильных оппоненток

14 апреля 2023, 19:57 | Обновлено 14 апреля 2023, 19:58
132
0
Стародубцева пробилась в 1/4 финала 25-тысячника ITF в США
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№616 WTA) пробилась в 1/4 финала грунтового 25-тысячника ITF в США.

В матче второго раунда основы украинка, которая стартовала в квалификации, обыграла американку Энн Ли (№228 WTA), которая в прошлом году была в топ-50 мирового рейтинга. В первом круге Юлия одолела шестую сеяную Робин Монтгомери (6:7, 7:5, 6:0).

Бока-Ратон. Второй круг
Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Энн Ли (США) – 7:5, 2:6, 6:2

В 1/4 финала Стародубцева сыграет с победительницей матча Хейли Баптист (№248 WTA) – Луиза Чирико (№168 WTA).

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Юлия Стародубцева Энн Ли ITF Бока-Ратон
Источник Sport.ua
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