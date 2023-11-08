ВИДЕО. Будут еще проблемы. Бенфику ждет наказание за безобразия фанатов
Лиссабонцев в Сан-Себастьяне подвели болельщики
8 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов в Сан-Себастьяне отношения выяснили «Реал Сосьедад» и «Бенфика».
Лиссабонцы с украинцем Анатолием Трубиным на воротах потерпели поражение со счетом 1:3.
Как ранее сообщалось, эта неудача оставила «орлов» за бортом плей-офф Лиги чемпионов.
На этом неприятности у «Бенфики» в чемпионском евротурнире нынешнего сезона не завершатся. По итогам матча с «Реал Сосьедадом» клуб из столицы Португалии будет подвергнут штрафным санкциям со стороны УЕФА. Дело в том, что фанаты «орлов» на трибунах стадиона жгли файера, бросали их в игровую зону, а то и на другие сектора стадиона, которые находились ярусом ниже.
Adeptos do Benfica atiraram tochas para uma zona de adeptos da Real Sociedad.pic.twitter.com/Og1q2pCTrR— B24 (@B24PT) November 8, 2023
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