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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 22:27 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:58
394
0

ВИДЕО. Будут еще проблемы. Бенфику ждет наказание за безобразия фанатов

Лиссабонцев в Сан-Себастьяне подвели болельщики

08 ноября 2023, 22:27 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:58
394
0
ВИДЕО. Будут еще проблемы. Бенфику ждет наказание за безобразия фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов в Сан-Себастьяне отношения выяснили «Реал Сосьедад» и «Бенфика».

Лиссабонцы с украинцем Анатолием Трубиным на воротах потерпели поражение со счетом 1:3.

Как ранее сообщалось, эта неудача оставила «орлов» за бортом плей-офф Лиги чемпионов.

На этом неприятности у «Бенфики» в чемпионском евротурнире нынешнего сезона не завершатся. По итогам матча с «Реал Сосьедадом» клуб из столицы Португалии будет подвергнут штрафным санкциям со стороны УЕФА. Дело в том, что фанаты «орлов» на трибунах стадиона жгли файера, бросали их в игровую зону, а то и на другие сектора стадиона, которые находились ярусом ниже.

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Бенфика Реал Сосьедад Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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