ВИДЕО. Будут еще проблемы. Бенфику ждет наказание за безобразия фанатов

8 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов в Сан-Себастьяне отношения выяснили «Реал Сосьедад» и «Бенфика».

Лиссабонцы с украинцем Анатолием Трубиным на воротах потерпели поражение со счетом 1:3.

Как ранее сообщалось, эта неудача оставила «орлов» за бортом плей-офф Лиги чемпионов.

На этом неприятности у «Бенфики» в чемпионском евротурнире нынешнего сезона не завершатся. По итогам матча с «Реал Сосьедадом» клуб из столицы Португалии будет подвергнут штрафным санкциям со стороны УЕФА. Дело в том, что фанаты «орлов» на трибунах стадиона жгли файера, бросали их в игровую зону, а то и на другие сектора стадиона, которые находились ярусом ниже.