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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 22:07 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:21
320
0

Бенфика лишилась шансов на плей-офф. До этого было два четвертьфинала

Лиссабонцы имеют в пассиве 4 поражения в группе

08 ноября 2023, 22:07 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:21
320
0
Бенфика лишилась шансов на плей-офф. До этого было два четвертьфинала
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

8 ноября в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Бенфика» в Испании померялась силами с клубом «Реал Сосьедад».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.

Это поражение стало для «Бенфики», цвета которой защищает украинский голкипер Анатолий Трубин, четвертым кряду. Имея в активе 0 баллов, «орлы» идет четвертыми в таблице своего квартета D и лишились даже теоретических шансов на попадение в плей-офф Лиги чемпионов.

Как известно, в двух предыдущих еврокампаниях «Бенфика» доходила до стадии 1/4 финала.

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Бенфика Анатолий Трубин Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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