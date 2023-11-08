Бенфика лишилась шансов на плей-офф. До этого было два четвертьфинала
Лиссабонцы имеют в пассиве 4 поражения в группе
8 ноября в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Бенфика» в Испании померялась силами с клубом «Реал Сосьедад».
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.
Это поражение стало для «Бенфики», цвета которой защищает украинский голкипер Анатолий Трубин, четвертым кряду. Имея в активе 0 баллов, «орлы» идет четвертыми в таблице своего квартета D и лишились даже теоретических шансов на попадение в плей-офф Лиги чемпионов.
Как известно, в двух предыдущих еврокампаниях «Бенфика» доходила до стадии 1/4 финала.
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