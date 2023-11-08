Немецкая команда Унион Берлин прервала свою ужасную 12-матчевую серию из поражений.

8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

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Наполи и Унион Берлин разошлись миром, обменявшись голами (1:1). Немецкая команда получила первое историческое очко в ЛЧ.

Унион Берлин начала проигрывать 3 сентября, и с тех пор потерпел 12 поражений подряд, если учитывать все турниры.

Наконец, 8 ноября в игре против неаполитанцев команда Урса Фиишера взяла одно очко.

Унион Берлин прервал ужасную 12-матчевую серию из поражений