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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 22:12 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:14
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0

Унион Берлин прервал ужасную 12-матчевую серию из поражений

Немецкая команда, проигрывая с сентября, набрала очко в матче ЛЧ с Наполи

08 ноября 2023, 22:12 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:14
91
0
Унион Берлин прервал ужасную 12-матчевую серию из поражений
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкая команда Унион Берлин прервала свою ужасную 12-матчевую серию из поражений.

8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наполи и Унион Берлин разошлись миром, обменявшись голами (1:1). Немецкая команда получила первое историческое очко в ЛЧ.

Унион Берлин начала проигрывать 3 сентября, и с тех пор потерпел 12 поражений подряд, если учитывать все турниры.

Наконец, 8 ноября в игре против неаполитанцев команда Урса Фиишера взяла одно очко.

Унион Берлин прервал ужасную 12-матчевую серию из поражений

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Наполи Унион Берлин Лига чемпионов статистика антирекорд
Источник Sport.ua
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