Унион Берлин прервал ужасную 12-матчевую серию из поражений
Немецкая команда, проигрывая с сентября, набрала очко в матче ЛЧ с Наполи
Немецкая команда Унион Берлин прервала свою ужасную 12-матчевую серию из поражений.
8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
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Наполи и Унион Берлин разошлись миром, обменявшись голами (1:1). Немецкая команда получила первое историческое очко в ЛЧ.
Унион Берлин начала проигрывать 3 сентября, и с тех пор потерпел 12 поражений подряд, если учитывать все турниры.
Наконец, 8 ноября в игре против неаполитанцев команда Урса Фиишера взяла одно очко.
Унион Берлин прервал ужасную 12-матчевую серию из поражений
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