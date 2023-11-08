3 сейва и 3 пропущенных. Названа оценка Трубина за матч Лиги чемпионов

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе D между командами «Реал Сосьедад» и «Бенфика». Игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отстоял в воротах португальского коллектива весь поединок.

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После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов.

Помимо трех пропущенных мячей, Трубин также сделал 3 сейва.

Лучшим игроком матча стал Микель Мерино (9.0).

Оценки игроков за матч Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1