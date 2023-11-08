3 сейва и 3 пропущенных. Названа оценка Трубина за матч Лиги чемпионов
8 ноября «Бенфика» проиграла «Реалу Сосьедад» со счетом 1:3
8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе D между командами «Реал Сосьедад» и «Бенфика». Игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отстоял в воротах португальского коллектива весь поединок.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов.
Помимо трех пропущенных мячей, Трубин также сделал 3 сейва.
Лучшим игроком матча стал Микель Мерино (9.0).
Оценки игроков за матч Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Командам квартета осталось провести по два матча
7 ноября состоялись поединки 4-го тура самого престижного турнира Европы