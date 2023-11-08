Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Капитан сборной Нидерландов: «Отсутствие топов не повлияет на игру Украины»
ITF
08 ноября 2023, 21:55 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:04
401
0

Капитан сборной Нидерландов: «Отсутствие топов не повлияет на игру Украины»

Элизе Тамаела уверенна, что сборная Украины и без Свитолиной и Костюк – грозный соперник

08 ноября 2023, 21:55 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:04
401
0
Капитан сборной Нидерландов: «Отсутствие топов не повлияет на игру Украины»
Lietuvos teniso sąjunga. Элиза Тамаэла

Капитан женской сборной Нидерландов по теннису Элизе Тамаела рассказала о гостеприимстве литовской стороны, а также поделилась ожиданиями от встречи против команды Украины в матче раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

«Все замечательно. Организация, гостиница, забота о нашей команде и игроках. А арену можно описать только одним словом – впечатляющая.

У нас очень сильный соперник в лице сборной Украины. Да, возможно, они приехали в Вильнюс без сильных теннисисток (в составе сборной отсутствуют первая и третья ракетки страны – прим.), однако я не думаю, что эти потери сильно повлияют на игру украинской команды», – сказала Тамаела.

Матчевая встреча состоится в Вильнюсе 11-12 ноября на SEB Arena, вмещающей до 2000 зрителей.

По теме:
ФОТО. Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле в матче Ман Юнайтед в ЛЧ
Аранча РУС: «Хорошо знаю украинских теннисисток, будет нелегко»
ФОТО. Как выглядит корт в Вильнюсе, на котором сыграют украинки
фото женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Нидерландов по теннису
Источник Литовский теннисный союз
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг WTA. Свёнтек вернула статус первой ракетки мира
Теннис | 07 ноября 2023, 08:15 2
Рейтинг WTA. Свёнтек вернула статус первой ракетки мира
Рейтинг WTA. Свёнтек вернула статус первой ракетки мира

Юлия Стародубцева в очередной раз обновила личный рекорд

А как же Судаков? Ювентус заинтересовался полузащитником Ливерпуля
Футбол | 08 ноября 2023, 15:36 6
А как же Судаков? Ювентус заинтересовался полузащитником Ливерпуля
А как же Судаков? Ювентус заинтересовался полузащитником Ливерпуля

Тьяго Алькантара может оказаться как в «Ювентусе», так и в «Интере»

ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов
Футбол | 08.11.2023, 06:10
ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов
ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
Бокс | 08.11.2023, 16:28
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
Футбол | 08.11.2023, 14:30
Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
07.11.2023, 11:34 50
Война
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
06.11.2023, 22:50 1
Футбол
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 324
Футбол
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 1
Футбол
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
07.11.2023, 00:45 8
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
07.11.2023, 07:10 11
Теннис
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
07.11.2023, 23:59 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем