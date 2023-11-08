Капитан сборной Нидерландов: «Отсутствие топов не повлияет на игру Украины»

Капитан женской сборной Нидерландов по теннису Элизе Тамаела рассказала о гостеприимстве литовской стороны, а также поделилась ожиданиями от встречи против команды Украины в матче раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

«Все замечательно. Организация, гостиница, забота о нашей команде и игроках. А арену можно описать только одним словом – впечатляющая.

У нас очень сильный соперник в лице сборной Украины. Да, возможно, они приехали в Вильнюс без сильных теннисисток (в составе сборной отсутствуют первая и третья ракетки страны – прим.), однако я не думаю, что эти потери сильно повлияют на игру украинской команды», – сказала Тамаела.

Матчевая встреча состоится в Вильнюсе 11-12 ноября на SEB Arena, вмещающей до 2000 зрителей.