ITF08 ноября 2023, 21:34 | Обновлено 08 ноября 2023, 21:41
224
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ФОТО. Как выглядит корт в Вильнюсе, на котором сыграют украинки
Встреча будет проходит на харде в зале
08 ноября 2023, 21:34 | Обновлено 08 ноября 2023, 21:41
224
0
11-12 ноября состоится матч раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Нидерландов.
Матчевая встреча состоится в Вильнюсе на SEB Arena, вмещающей до 2000 зрителей. Спортсменки из обоих стран уже провели первые тренировки на корте.
Победитель этого матча будет бороться за место в финале Кубка Билли Джин Кинг в следующем году.
Ранее украинки один раз играли против сборной Нидерландов, одержав победу в 2004 году.
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