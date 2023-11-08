ФОТО. Как выглядит корт в Вильнюсе, на котором сыграют украинки

11-12 ноября состоится матч раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Нидерландов.

Матчевая встреча состоится в Вильнюсе на SEB Arena, вмещающей до 2000 зрителей. Спортсменки из обоих стран уже провели первые тренировки на корте.

Победитель этого матча будет бороться за место в финале Кубка Билли Джин Кинг в следующем году.

Ранее украинки один раз играли против сборной Нидерландов, одержав победу в 2004 году.