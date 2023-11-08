Лига чемпионов08 ноября 2023, 20:49 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:56
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Зинченко – в запасе Арсенала на матч с Севильей
Украинец начнет поединок ЛЧ на скамейке запасных «канониров»
08 ноября 2023, 20:49 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:56
364
0
8 ноября в Лондоне состоится матч 4-го тура групповой стадии ЛИги чемпионов между «Арсеналом» и «Севильей».
Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко, согласно решению менеджера коллектива Микеля Артеты, остался вне стартового состава команды. Матч он начнет на скамейке запасных «Арсенала».
Матч «Арсенал» – «Севилья» возьмет старт в 22:00 по киевскому времени.
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