Зинченко – в запасе Арсенала на матч с Севильей

8 ноября в Лондоне состоится матч 4-го тура групповой стадии ЛИги чемпионов между «Арсеналом» и «Севильей».

Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко, согласно решению менеджера коллектива Микеля Артеты, остался вне стартового состава команды. Матч он начнет на скамейке запасных «Арсенала».

Матч «Арсенал» – «Севилья» возьмет старт в 22:00 по киевскому времени.