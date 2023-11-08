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  4. Клиншита не будет. Трубину забили уже в дебюте игры Реал Сосьедад – Бенфика
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 20:06 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:10
1091
4

Клиншита не будет. Трубину забили уже в дебюте игры Реал Сосьедад – Бенфика

Оборона «орлов» провалились на 6-й минуте игры Лиги чемпионов

08 ноября 2023, 20:06 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:10
1091
4
Клиншита не будет. Трубину забили уже в дебюте игры Реал Сосьедад – Бенфика
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

8 ноября в Сан-Себастьяне проходит матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встречаются местный «Реал Сосьедад» и «Бенфика».

Уже на 6-й минуте встречи хозяевам поля удалось пробить голкипера лиссабонцев Анатолия Трубина. Украинец оказался не в состоянии спасти свою команду, так как в моменте просто безобразно сыграла вся команда в обороне – Трубина, по сути, расстреляли без шансов на спасение. 1:0.

📺 Видео гола, пропущенного Трубиным на 6-й минуте

Увы, на этом неприятности Трубина и «Бенфики» на первых минутах матча не завершились. На 11-й минуте Оярсабаль перевес «Реала Сосьедад» развил. 2:0…

📺 Видео второго гола, который был забит в ворота Трубина

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Анатолий Трубин Лига чемпионов Бенфика Реал Сосьедад
Источник Sport.ua
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Burevestnik
йпрст...   шо ж це за матч ? !!!
Реал С-д  за 20 хвилин забив 5 (!!!) голів, але 2 відмінили...  
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+2
Viktor Shuper
португал рвуть вже 3:0. ото жесть, що там відбувається? що з Бенфікою? непогана ж в цілому команда
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+1
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Viktor Shuper
ще й пенку не забили, в стійку влупив. я в шоці. там повна торба походу буде, іспанці й далі пруть і пруть, не заспокоюються
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0
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