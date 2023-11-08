Клиншита не будет. Трубину забили уже в дебюте игры Реал Сосьедад – Бенфика

8 ноября в Сан-Себастьяне проходит матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встречаются местный «Реал Сосьедад» и «Бенфика».

Уже на 6-й минуте встречи хозяевам поля удалось пробить голкипера лиссабонцев Анатолия Трубина. Украинец оказался не в состоянии спасти свою команду, так как в моменте просто безобразно сыграла вся команда в обороне – Трубина, по сути, расстреляли без шансов на спасение. 1:0.

📺 Видео гола, пропущенного Трубиным на 6-й минуте

Увы, на этом неприятности Трубина и «Бенфики» на первых минутах матча не завершились. На 11-й минуте Оярсабаль перевес «Реала Сосьедад» развил. 2:0…

📺 Видео второго гола, который был забит в ворота Трубина