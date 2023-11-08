Карло АНЧЕЛОТТИ: «В Реале мне очень комфортно»
Итальянский тренер – о своих приоритетах
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о критике со стороны поклонников.
«Я чувствую, что болельщики меня любят, и очень ценю это. Я чувствую любовь «Сантьяго Бернабеу», клуб показывает мне свою любовь каждый день.
Я не ощущаю критики. Здесь мне очень комфортно», – рассказал Анчелотти.
«Реал» в настоящий момент в таблице чемпионата Испании занимает 2-е место, имея 29 очков после 12 матчей. «Галактикос» проигрывают 2 пункта «Жироне», которая идет первой.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти готов продлить контракт с «Реалом».
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