Карло АНЧЕЛОТТИ: «В Реале мне очень комфортно»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о критике со стороны поклонников.

«Я чувствую, что болельщики меня любят, и очень ценю это. Я чувствую любовь «Сантьяго Бернабеу», клуб показывает мне свою любовь каждый день.

Я не ощущаю критики. Здесь мне очень комфортно», – рассказал Анчелотти.

«Реал» в настоящий момент в таблице чемпионата Испании занимает 2-е место, имея 29 очков после 12 матчей. «Галактикос» проигрывают 2 пункта «Жироне», которая идет первой.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти готов продлить контракт с «Реалом».