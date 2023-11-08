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  4. Манчестер Юнайтед может зимой продать Каземиро
Англия
08 ноября 2023, 19:05 |
255
0

Манчестер Юнайтед может зимой продать Каземиро

Звездным хавбеком интересуются в Саудовской Аравии

08 ноября 2023, 19:05 |
255
0
Манчестер Юнайтед может зимой продать Каземиро
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

«Манчестер Юнайтед» планирует во время январского трансферного окна продать полузащитника команды Каземиро. Интерес к 31-летнему бразильцу проявляют клубы из Саудовской Аравии.

Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, однако в клубе сейчас недовольны уровнем игры хавбека. Ранее сообщалось о том, что и сам Каземиро жалеет о переходе в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего бразильца 4 гола и 1 ассист в 12 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Ранее Каземиро выбыл на несколько недель из-за травмы.

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Источник 90min
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