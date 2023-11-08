Манчестер Юнайтед может зимой продать Каземиро

«Манчестер Юнайтед» планирует во время январского трансферного окна продать полузащитника команды Каземиро. Интерес к 31-летнему бразильцу проявляют клубы из Саудовской Аравии.

Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, однако в клубе сейчас недовольны уровнем игры хавбека. Ранее сообщалось о том, что и сам Каземиро жалеет о переходе в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего бразильца 4 гола и 1 ассист в 12 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Ранее Каземиро выбыл на несколько недель из-за травмы.