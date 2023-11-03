ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед потерял ключевого хавбека на несколько недель

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что полузащитник команды Каземиро выбыл на несколько недель из-за травмы. У него повреждение подколенного сухожилия.

Эту травму Каземиро получил 1 ноября в матче Кубка лиги против «Ньюкасла» (домашнее поражение со счетом 0:3).

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего бразильца 4 гола и 1 ассист в 12 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Он выступает за клуб с лета 2022 года. Ранее сообщалось о том, что Каземиро жалеет о переходе в «Манчестер Юнайтед».