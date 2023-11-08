Лига чемпионов08 ноября 2023, 18:47 | Обновлено 08 ноября 2023, 18:49
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Трубин – в основе Бенфики на матч с Реал Сосьедадом
Украинский голкипер снова выйдет с первых минут
08 ноября 2023, 18:47 | Обновлено 08 ноября 2023, 18:49
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Сегодня, 8 ноября «Бенфика» Анатолия Трубина в четвертом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом». Начало матча – в 19:45 по Киеву.
Украинский голкипер попал в основной состав «Бенфики» на матч.
Составы команд:
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Ле Норман, Субельдия, Элустондо, Мерино, Субименди, Мендес, Барренечея, Кубо, Оярсабаль
«Бенфика»: Трубин, Морато, Отаменди, Антониу Силва, Аурснес, Жоау Мариу, Флорентину, Жоау Невеш, Рафа Силва, Ди Мария, Кабрал
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