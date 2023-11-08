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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 18:47 | Обновлено 08 ноября 2023, 18:49
215
0

Трубин – в основе Бенфики на матч с Реал Сосьедадом

Украинский голкипер снова выйдет с первых минут

08 ноября 2023, 18:47 | Обновлено 08 ноября 2023, 18:49
215
0
Трубин – в основе Бенфики на матч с Реал Сосьедадом
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 8 ноября «Бенфика» Анатолия Трубина в четвертом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Украинский голкипер попал в основной состав «Бенфики» на матч.

Составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Ле Норман, Субельдия, Элустондо, Мерино, Субименди, Мендес, Барренечея, Кубо, Оярсабаль

«Бенфика»: Трубин, Морато, Отаменди, Антониу Силва, Аурснес, Жоау Мариу, Флорентину, Жоау Невеш, Рафа Силва, Ди Мария, Кабрал

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Анатолий Трубин Бенфика Реал Сосьедад Лига чемпионов стартовые составы
Источник УЕФА
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